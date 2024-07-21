تعرف على أبرز بنود الميزانية الضخمة لعام 2024

في العاشر من يوليو الجاري، اعتمدَ مجلس النواب الميزانية العامة والموحدة للبلاد، بقيمة قاربت على ملامسة حاجز الـــ180 مليار دينار، إلا أن هذا الرقم الخضم أثار الجدل في الأوساط المحلية، وفي هذا العرض سنفصل لكم ابرز بنود الميزانية الضخمة.

وفي أبرز ردود الفعل المعارضة… طالب محمد تكالة، رئيس مجلس الدولة، محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، عدم تنفيذ قانون الميزانية للعام الجاري؛ لعدم مشروعيته.

وحمّل تكالة في خطابٍ وجهه للكبير، المركزي المسؤولية القانونية والتاريخية والأخلاقية لما يترتب عليه من تداعيات سياسية واقتصادية تفاقم أزمة البلاد وتوسع من هوك الخلاف.

وأشار تكالة في خطابه إلى أن هذه الخطوة سيترتب عليها أثار سلبية على الاستدامة المالية للدولة وسير العمل بمرافقها وأجهزتها.

البيانات بالأرقام….

ميزانية حكومية على أعتاب 180 مليار دينار.. ما هي أبرز بنودها؟

– أبواب الميزانية:

بند المرتبات: 62 مليارًا

بند التنمية: 46.7 مليارًا

بند التسييرية: 4.6 مليارًا

بند الدعم: 37.5 مليارًا

القيمة بالدينار

المصدر: مجلس النواب