ترحيل 2102 مهاجر سوداني وتشادي من الكفرة في النص الأول من السنة

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عمل جهاز الهجرة غير الشرعية على ترحيل 2102 مهاجر سوداني وتشادي من الكفرة خلال النصف الأول من العام الجاري، خاص مع تدفق أعداد كبيرة من النازحين السودانيين إلى الكفرة والفارين من ويلات الحرب في بلادهم.

ترحيل أعداد كبيرة من المهاجرين في الكفرة

وبيّنت الأرقام التي نشرها الجهاز في تسجيل مصور، اليوم الأحد، ترحيل 985 مهاجراً سودانياً من الكفرة خلال ستة أشهر، في الفترة من أول يناير إلى 30 يونيو الماضي، نصفهم تقريبا مصابون بأوبئة (514 مهاجرا)، في حين جرى ترحيل 77%، أي 763 مهاجرا، خلال شهري مايو ويونيو فقط.

في حين أوضحت الأرقام أن المهاجرين غير النظاميين الحاملين للجنسية التشادية بلغ عدد المرحلين 1117 تشادياً من الكفرة في النصف الأول من العام الجاري، من بينهم 367 خلال شهري مايو ويونيو، و240 مصابا بأمراض وبائية.

وفي وقت سابق هذا الشهر، قالت جريدة (سودان تريبيون) إن نحو 1200 نازح سوداني يفرون إلى ليبيا يوميًا، نصفهم من النساء والأطفال، في يوليو الجاري مقارنة بما كان عليه الوضع في ديسمبر 2023.

ونوهت سودان تريبيون من وقوع كارثة إنسانية في الكفرة، في حالة توقفت الإمدادات والمساعدات الإنسانية للنازحين بالمدينة، والتي تعاني من نقص في المساعدات الأولية للنازحين، ويقدر عدد اللاجئين بما يزيد على 45 ألف لاجئ.

وفي سياق آخر، زار وفد من الأمم المتحدة الكفرة لبحث التحديات الإنسانية والصحية، بإشراف الحكومة الليبية، وأكد الوفد الأممي التزام الأمم المتحدة بدعم الجهود الرامية إلى تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتقديم الدعم اللازم للمدينة لتحسين الاستجابة الإنسانية والصحية في مواجهة هذه الأزمة وفقاً للبيان.