بيانتيدوزي: لا أخشى موجات جديدة من المهاجرين من ليبيا وتونس.

بيانتيدوزي: نعمل مع المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية شؤون اللاجئين في ليبيا.

بيانتيدوزي: نستهدف التعاون للحد من عمليات المغادرة وتوفير البدائل الآمنة للمهاجرين.

بيانتيدوزي: انخفاض عمليات الإنزال بفضل النهج الجديد المتمثل في العودة الطوعية للمهاجرين.

بيانتيدوزي” الانهيار السيبراني الأخير يظهر أهمية تعزيز الأمن السيبراني.

في مواجهة أزمة الهجرة المتفاقمة من ليبيا وتونس، يتحدث وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي بثقة واطمئنان عن التدابير التي اتخذتها إيطاليا بالتعاون مع الهيئات الدولية للحد من هذه الظاهرة. في مقابلة مع صحيفة “ إل ميساجيرو“، رصدتها وترجمتها “أخبار ليبيا 24” يؤكد بيانتيدوسي أن مخاوف موجة جديدة من المهاجرين غير مبررة، مشيرًا إلى الشراكات الفعالة التي تم بناؤها مع دول شمال إفريقيا.

بيانتيدوزي: نعمل مع الهيئات الدولية لتوفير بدائل آمنة للمهاجرين

يقول بيانتيدوزي: “لا أعتقد أننا سنشهد زيادة في عدد الوافدين. الرسالة التي أطلقتها الحكومة في طرابلس تعكس الواقع الذي بنينا عليه شراكاتنا مع شمال إفريقيا.” يوضح الوزير أن الجهود المبذولة تشمل توفير بدائل آمنة للمهاجرين، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. “قمنا بإنشاء تثليثات مع بلدان المغادرة، حيث نقدم بدائل آمنة للمهاجرين لإعادتهم إلى أوطانهم وإعادة اندماجهم بفضل الاستشارات الشخصية والمساعدة اللوجستية والمالية.”

في الأشهر الستة الأولى من عام 2024، تم إعادة حوالي 8 آلاف مهاجر، 5,111 منهم من ليبيا و3,800 من تونس. يعزو بيانتيدوزي هذا الانخفاض في عمليات الإنزال إلى التغيير في النهج، والذي يركز على العودة الطوعية أكثر من عمليات الإنقاذ في البحر. “هذه القفزة في الجودة هي الأكثر احترامًا للمهاجرين، مما يعكس التزامنا بالحد من عمليات الاتجار بالبشر.”

بيانتيدوزي: “لا أخشى موجات جديدة من المهاجرين من ليبيا وتونس. نحن نعمل مع الهيئات الدولية لتوفير بدائل آمنة للمهاجرين، وانخفاض عمليات الإنزال بفضل النهج الجديد.”

يضيف الوزير أن التعاون مع دول شمال إفريقيا لا يقتصر على الحد من عمليات المغادرة، بل يشمل أيضًا توفير التدريب والمعدات على الأرض لدعم العمليات التطوعية للعودة إلى الوطن. “نحن نعمل مع شركائنا في ليبيا وتونس لضمان أن تكون عودة المهاجرين إلى أوطانهم بأمان وكرامة.”

وفيما يتعلق بالانتقادات الموجهة من قبل بعض المنظمات غير الحكومية، يؤكد بيانتيدوزي احترامه لدوره المؤسسي ورفضه للرد على تلك الانتقادات بنبرة مشابهة. “أنا أفضل عدم القيام بذلك، بسبب ثقافتي الشخصية ولاحترام الدور المؤسسي الذي أقوم به.”

بيانتيدوزي : العمليات التطوعية للعودة إلى الوطن هي القفزة الحقيقية في جودة التعامل مع المهاجرين

في سياق آخر، يتطرق بيانتيدوزي إلى الانهيار السيبراني الأخير، مطمئنًا على سلامة الأمن السيبراني في إيطاليا. “بالنظر إلى أن جميع الفنيين على مستوى العالم سيقومون الآن بإجراء تقييماتهم لتوضيح ما حدث بالتفصيل، أود أن أرسل رسالة مطمئنة من وجهة نظر الأمن السيبراني. نحن، كوزارة الداخلية، مع شرطة البريد وCnaipic، كنا قريبين من الشركات والبنى التحتية الحيوية لتجنب أي تداعيات مفرطة.”

يوضح الوزير أن النظام القطري أظهر تقدمه في السنوات الأخيرة من خلال تعزيز محيط الأمن السيبراني والوكالة الوطنية للسيبرانية وتوفير الأمن الرقمي. “نحن نعيش في عصر نجري فيه مناقشات رائعة حول المستقبل البائس أو الآلات الذكية أو الآثار الضارة للذكاء الاصطناعي، لكننا ندرك بعد ذلك أن تحديث البرنامج بشكل سيء يكفي، حتى ولو مجرد تحديث لخطأ بشري، وننزلق إلى الفوضى.”