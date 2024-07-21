بعثة منتخب الرماية تصل إلى باريس للمشاركة في الأولمبياد

بعثة منتخب الرماية وصلت إلى باريس للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

محمد بن دلة سيشارك في منافسات الرماية بمسدس ضغط الهواء لمسافة 10 أمتار.

السفارة الليبية في باريس أعلنت استكمال الترتيبات للبعثة الرياضية.

ليبيا ممثلة بوفد رياضي يضم 18 شخصا في 5 ألعاب رياضية في الأولمبياد.

مع وصول بعثة المنتخب الليبي للرماية إلى العاصمة الفرنسية باريس، يفتح الأمل أبوابه مشرعة أمام الرياضيين الليبيين لتحقيق أحلامهم والمنافسة على أرفع الأوسمة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. كانت اللجنة الأولمبية الليبية قد أعلنت بفخر عن هذه المشاركة، وأكدت أن المنتخب الليبي للرماية توجه فور وصوله إلى باريس إلى شيتور الفرنسية، حيث ستقام منافسات الرماية.

محمد بن دلة يمثل ليبيا في منافسات الرماية بمسدس ضغط الهواء

وفي هذا السياق، تبرز مشاركة الرياضي الشاب محمد بن دلة الذي سيخوض غمار المنافسة بمسدس ضغط الهواء لمسافة 10 أمتار، في خطوة تعكس روح التحدي والإصرار لدى الشباب الليبي على إثبات الذات على الساحة الدولية. تعتبر هذه المشاركة بمثابة فرصة ذهبية ليس فقط لتحقيق الإنجازات الشخصية، بل أيضا لرفع اسم ليبيا عاليا بين الأمم.

السفارة الليبية بباريس تستكمل الترتيبات اللازمة للبعثة الرياضية

من جهة أخرى، أكدت السفارة الليبية بباريس أن إدارة الوفد الليبي المشرفة على البعثة الرياضية أنهت كافة الإجراءات والترتيبات لضمان مشاركة البعثة في أجواء مريحة وملائمة. هذه التحضيرات تشمل توفير كافة المستلزمات والتجهيزات اللازمة للرياضيين، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات الإقامة والتنقل.

وصلت بعثة المنتخب الليبي للرماية إلى باريس للمشاركة في أولمبياد 2024، حيث سيشارك محمد بن دلة بمسدس ضغط الهواء لمسافة 10 أمتار. ليبيا ممثلة بوفد من 18 رياضياً.

18 رياضيا ليبياً يشاركون في 5 ألعاب رياضية في الأولمبياد

ومن الجدير بالذكر أن ليبيا ستكون ممثلة في هذا المحفل الرياضي العالمي بوفد رياضي يضم 18 شخصا، بينهم رياضيون ومدربون وإداريون، إلى جانب إعلامي واحد لتغطية الأحداث ونقلها للجمهور الليبي. هذه المشاركة الواسعة في خمس ألعاب رياضية مختلفة تعكس التنوع والقدرة التنافسية العالية للرياضيين الليبيين.

تأتي هذه المشاركة في ظل تحديات كبيرة تواجه الرياضة الليبية، بما في ذلك الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. ورغم هذه التحديات، يواصل الرياضيون الليبيون العمل بجد واجتهاد للوصول إلى العالمية وتحقيق النجاحات.

إن دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، التي ستقام في الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس، تمثل فرصة ثمينة للرياضيين الليبيين لإظهار قدراتهم وإثبات جدارتهم في هذا المحفل الدولي. كما أنها فرصة لتعزيز الروح الوطنية وتوحيد الشعب الليبي خلف أبطالهم الرياضيين، بغض النظر عن الظروف والتحديات التي تواجههم.

ختاما، يبقى الأمل معقودا على هؤلاء الرياضيين الشباب الذين يحملون طموحات أمة بأكملها، ويسعون إلى كتابة أسمائهم بأحرف من ذهب في تاريخ الرياضة الليبية. هذه المشاركة ليست مجرد منافسة رياضية، بل هي رمز للأمل والصمود والعزيمة في مواجهة التحديات، وفرصة لنقل صورة إيجابية عن ليبيا إلى العالم.