انسحاب بايدن من السباق الرئاسي.. تفاصيل اللحظات الأخيرة وتداعيات القرار

بايدن: “كان أعظم شرف في حياتي أن أخدم كرئيس لكم.”

البيت الأبيض يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة قبل إعلان بايدن انسحابه.

دعم بايدن لكامالا هاريس يثير تساؤلات حول فرصها أمام ترامب.

هاريس تواجه تحديات كبيرة بعد قرار بايدن بالانسحاب.

انسحاب بايدن: لحظة تحول في السباق الرئاسي

في مفاجأة مدوية هزت الأوساط السياسية الأمريكية والعالمية، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن انسحابه من السباق الرئاسي المقبل. هذا القرار جاء بعد دعوات متزايدة من داخل الحزب الديمقراطي تطالبه بإنهاء مساعيه لإعادة انتخابه، وهو ما أثار تساؤلات حول مستقبل القيادة الديمقراطية في الولايات المتحدة.

إنجازات بايدن كرئيس

في بيانه، لم يخف بايدن فخره بإنجازاته كرئيس للولايات المتحدة. وقال: “كان أعظم شرف في حياتي أن أخدم كرئيس لكم”. هذه الكلمات العميقة تعكس تقدير بايدن للدور الذي لعبه في قيادة البلاد خلال فترة ولايته.

القرار المفاجئ

بايدن أضاف: “في حين كان من نيتي السعي لإعادة انتخابي، أعتقد أنه من مصلحة حزبي والبلاد أن أتنحى وأركز فقط على الوفاء بواجباتي كرئيس لبقية ولايتي”. هذا القرار جاء بعد فترة من التفكير العميق ومشاورات مع كبار المستشارين والعائلة، ليصل بايدن إلى قناعة بأن الانسحاب هو الخيار الأفضل للجميع. وأوضح بايدن أنه سيتحدث إلى الأمة في وقت لاحق من هذا الأسبوع بشأن قراره.

الدعم لنائبة الرئيس

في خطوة لافتة، أعلن بايدن دعمه لنائبته كامالا هاريس كمرشحة عن الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية المقبلة. هذا الإعلان جاء ليعزز من مكانة هاريس داخل الحزب ويزيد من فرصها في مواجهة المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

تفاصيل اللحظات الأخيرة

مسؤولون في البيت الأبيض والحملة الانتخابية للرئيس بايدن كشفوا تفاصيل الساعات الأخيرة قبيل إعلانه قراره بالانسحاب. كان بايدن قد أبلغ كبار أعضاء حملته وفريق البيت الأبيض بأنه سينسحب من السباق الرئاسي قبل وقت قصير من نشر الرسالة. وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض إن الرئيس كان يفكر في الأمر خلال اليومين الماضيين.

ردود الأفعال

الأنباء عن انسحاب بايدن جاءت بمثابة صدمة لكثير من موظفي البيت الأبيض والحملة الرئاسية. تحدثت CNN مع العديد من الموظفين الذين اكتشفوا الأمر عندما نشر الرئيس الرسالة على منصة إكس. وأكد أحد مساعدي بايدن أن الإعلان ظل غير معروف حتى اللحظات الأخيرة.

أعلن بايدن انسحابه من السباق الرئاسي بعد دعوات ديمقراطية متزايدة، مشيدًا بنائبته هاريس وداعمًا ترشحها لمواجهة ترامب، ما أثار تساؤلات حول فرصها.

تداعيات القرار

قرار بايدن بالانسحاب من السباق الرئاسي أثار العديد من التساؤلات حول قدرة هاريس على قيادة الحملة الانتخابية والفوز في الانتخابات المقبلة. وبالرغم من الدعم الكبير الذي أعلن عنه بايدن لهاريس، إلا أن هناك تحديات كبيرة تنتظرها في السباق الرئاسي أمام ترامب.

التحديات التي تواجه هاريس

كامالا هاريس، التي أظهرت استطلاعات الرأي أنها الخيار الأفضل للديمقراطيين في الوقت الراهن، تواجه العديد من التحديات. أحد هذه التحديات هو التأكيد على قدرتها على القيادة وإقناع الناخبين بقدرتها على تولي منصب الرئيس. في حين أظهرت استطلاعات رأي جديدة أن حوالي 6 من كل 10 ديمقراطيين يعتقدون أن هاريس ستؤدي عملاً جيدًا في منصب الرئيس، إلا أن هناك أيضًا نسبة من الديمقراطيين لا تزال غير مقتنعة بقدراتها.

التحضير للسباق الانتخابي

قرار بايدن بالانسحاب وضع هاريس في موقف صعب، حيث لم يعد يتبقى سوى 3 أشهر ونصف لتجهيز حملتها الانتخابية وتوحيد أنصار حزبها والمانحين. هذه الفترة القصيرة تمثل ضغطًا إضافيًا عليها، وتتطلب منها العمل الجاد والمكثف لتكون قادرة على المنافسة والفوز في الانتخابات المقبلة.

تصريحات ترامب

في المقابل، لم يتردد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في التعبير عن رأيه في قرار بايدن. في حديثه لشبكة CNN، وصف ترامب بايدن بأنه “أسوأ رئيس في تاريخ بلادنا”، وسخر من دعم بايدن لترشح هاريس، قائلاً إن هزيمتها ستكون أسهل بالنسبة له.

بدائل بايدن للترشح للانتخابات الرئاسية

بينما تتزايد الضغوط الديمقراطية لاتخاذ قرار سريع والاتفاق على بديل لبايدن بعد انسحابه، بدأت تظهر بعض الأسماء كبدائل محتملة إلى جانب كامالا هاريس. من بين هؤلاء:

جريتشن ويتمر

حاكمة ولاية ميشيجان، جريتشن ويتمر، تعتبر أحد الخيارات المطروحة. تمثل ويتمر الجناح المعتدل في الحزب الديمقراطي، وهي مدافعة كبيرة عن الحقوق الإنجابية. تولت ويتمر منصب حاكمة الولاية لفترتين، وهي نائبة رئيس اللجنة الوطنية الديمقراطية. وفي حملة عام 2022، كانت ويتمر واحدة من 3 أذرع أعطت الديمقراطيين في الولاية المتأرجحة سيطرة كاملة، من خلال الفوز بمقعد الحاكم ومجلسي النواب والشيوخ، لأول مرة منذ 40 عاماً. وفي عام 2020، أحبط مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، محاولة اختطاف ويتمر، على يد مجموعة تنتمي لميليشيا ميشيجان، المشككين في وجود فيروس كورونا والرافضين لقرارها بفرض إجراءات احترازية.

جافين نيوسوم

يعد حاكم ولاية كاليفورنيا، جافين نيوسوم، أحد الأسماء المطروحة بقوة. نيوسوم، عمدة سان فرانسيسكو السابق، خدم لفترتين كنائب حاكم، ويعتبر جامع تبرعات كبير للحزب الديمقراطي، إذ أعلن نيته خوض الانتخابات الرئاسية عام 2028.

جي بي بريتزكر

يعد حاكم ولاية إلينوي، جي بي بريتزكر، أحد البدائل المحتملة لبايدن. دخل بريتزكر الحياة السياسية مبكراً، وتولى منصب الحاكم مرتين منذ عام 2019، وأعيد انتخابه مرة أخرى عام 2022. اشتهر بريتزكر، الذي ورث ثروة هائلة تقدر بنحو 3.5 مليار دولار منها سلسلة فنادق حياة، بانتقاداته اللاذعة لترمب. ظل بريتزكر، وهو جامع تبرعات ديمقراطي بارز، مدافعاً عن استمرار بايدن في السباق، على الرغم من الانقسامات المتزايدة، كما لديه سجل تقدمي حافل فيما يتعلق بحقوق الإجهاض والسيطرة على الأسلحة. شغلت شقيقته بيني بريتزكر، منصب وزيرة التجارة في عهد باراك أوباما من عام 2013 إلى أوائل عام 2017.

جوش شابيرو

يعتبر حاكم ولاية بنسلفانيا والمدعي السابق للولاية جوش شابيرو، أحد المرشحين بقوة لخلافة بايدن. حصل شابيرو على إشادات واسعة من الديمقراطيين والجمهوريين على طريقة تعامله مع حادثة إطلاق النار على الرئيس السابق في تجمع انتخابي في بنسلفانيا. انتخب شابيرو لعضوية مجلس النواب عن ولاية بنسلفانيا عام 2005، وفي عام 2017، أصبح المدعي العام للولاية. تكمن أهمية شابيرو في قدرته على الحصول على موافقة نسبة كبيرة من الجمهوريين على عمله، في الولاية المتأرجحة، والتي فاز فيها بمنصب الحاكم على خصمه الجمهوري دوج ماستريانو في 2022. دافع شابيرو عن بايدن بعد المناظرة، وقال في تصريحات على شبكة CNN: “هذه النتيجة النهائية. لقد خاض بايدن ليلة مناظرة سيئة، لكن ترمب كان رئيساً سيئاً”.

في تاريخ الولايات المتحدة، هناك العديد من الرؤساء الذين تولوا فترة واحدة فقط في الرئاسة. يعتبر هؤلاء الرؤساء نماذج للقيادة التي لم تستطع الاستمرار لأكثر من فترة واحدة، وذلك لأسباب متعددة تشمل الخلافات السياسية والاقتصادية والتحديات الخارجية. ومن أبرز هؤلاء الرؤساء:

جورج بوش الأب : تولى الرئاسة من 1989 إلى 1993، وخسر في الانتخابات أمام بيل كلينتون بسبب تراجع الاقتصاد وارتفاع معدلات البطالة.

: تولى الرئاسة من 1989 إلى 1993، وخسر في الانتخابات أمام بيل كلينتون بسبب تراجع الاقتصاد وارتفاع معدلات البطالة. جيمي كارتر : شغل المنصب من 1977 إلى 1981، وخسر أمام رونالد ريغان في ظل أزمة رهائن إيران والمشاكل الاقتصادية الداخلية.

: شغل المنصب من 1977 إلى 1981، وخسر أمام رونالد ريغان في ظل أزمة رهائن إيران والمشاكل الاقتصادية الداخلية. جيرالد فورد: تولى الرئاسة من 1974 إلى 1977 بعد استقالة ريتشارد نيكسون، ولم يتمكن من الفوز بولاية كاملة بسبب تداعيات فضيحة ووترغيت وعفو نيكسون.

هذه الأمثلة تسلط الضوء على التحديات الكبيرة التي يواجهها الرؤساء في فترة واحدة، وما يمكن أن يتعلمه بايدن من هذه التجارب.

ختاماً

انسحاب جو بايدن من السباق الرئاسي يعد نقطة تحول هامة في السياسة الأمريكية. مع التحديات الكبيرة التي تواجهها نائبة الرئيس كامالا هاريس والبدائل المحتملة الأخرى، يبقى السؤال الأهم: من سيكون القائد القادم الذي سيقود الولايات المتحدة في هذه الفترة الحاسمة؟