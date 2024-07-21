المنفي ينقاش مشاريع “نيباد” التنموية في ليبيا

أخبار ليبيا 24

ناقش محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، مع وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية (نيباد) ناردوس بيكيلي، إمكانية تنفيذ مشروع الشراكة الاستراتيجية بين ليبيا والوكالة الأفريقية.

تقديم الدعم الفني بواسطة مشاريع نيباد

ويهدف المشروع، الذي عرضته ناردوس على رئيس المجلس الرئاسي، إلى “تقديم الدعم الفني والمشورة للقطاعات المعنية بالبنية التحتية، والتعليم، والأمن الغذائي، والاقتصاد، والمشروعات الصغرى والمتوسطة” جرى اللقاء في العاصمة الغانية، بحسب بيان المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

وناقشت (نيباد) نتائج الزيارة السابقة والتي كانت في شهر أبريل، ولقائها المنفي وعددا من المسؤولين الليبيين، حول سبل تفعيل التعاون بين الوكالة وليبيا، على اعتبار أن المنفي عضو اللجنة التوجيهية لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء بالوكالة الأفريقية للتنمية (نيباد).

و(نيباد) هي الذراع التنموية للاتحاد الأفريقي التي تتولى تنفيذ عدد من المشروعات والبرامج التنموية في دول الاتحاد الأفريقي، وتحسين جودة التعليم والتدريب واستيعاب التقنيات الحديثة.

وجرت صياغة الوكالة وتبنيها من قِبل رؤساء خمس دول أفريقية، هي مصر والجزائر ونيجيريا وجنوب أفريقيا والسنغال، وجرى إقرارها في قمة منظمة الوحدة الأفريقية (الاتحاد الأفريقي فيما بعد) التي عقدت بعاصمة زامبيا (لوساكا) فى يوليو 2001.

وفي سياق آخر منفصل، التقى المنفي مع الأمين العام لاتحاد المغرب العربي (طارق بن سالم) وذلك عقب صدور قرار تعيينه من قبل المنفي بصفته الرئيس الحالي لاتحاد المغرب العربي، بحسب بيان المجلس الرئاسي.

وتناول اللقاء سبل تفعيل عمل اتحاد المغرب العربي وطبيعة المشاركة في الاجتماع التنسيقي النصف سنوي للاتحاد الأفريقي واتحاد المغرب العربي وبقية المجموعات الاقتصادية الإقليمية، وإعادة تفعيل اللجان والزارية القطاعية ومؤسسات وهيئات الاتحاد.