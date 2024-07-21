المنظمة الدولية للهجرة تنهي تدريبات التسويق الإلكتروني لرواد الأعمال بـ سبها

تدريبات التسويق الإلكتروني لرواد الأعمال تنتهي بـ سبها صباح السبت.

التدريبات تهدف لدعم الشباب في المشاريع الصغرى والمتوسطة.

المشروع “YESS” يموله الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع وزارة العمل الليبية.

المدرب أحمد فتحي أكد أهمية التدريب لتعزيز المشاريع وتحسين جودة العمل.

التدريبات شملت مجالات التسويق الإلكتروني وكتابة المحتوى وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي.

التدريبات توفر فرص عمل جديدة للشباب في سوق العمل المحلية.

تدريبات تسويق إلكتروني تهدف لدعم المشاريع الصغرى والمتوسطة في سبها

أنهت المنظمة الدولية للهجرة صباح اليوم تدريبات التسويق الإلكتروني التي استهدفت دعم رواد الأعمال الشباب في مدينة سبها، الذين يسعون لتطوير مشاريعهم الصغرى والمتوسطة. جاء هذا التدريب ضمن مشروع “YESS”، وهو مبادرة ممولة من الاتحاد الأوروبي وتنفذه المنظمة الدولية للهجرة بالتعاون مع وزارة العمل في الحكومة الليبية. يهدف هذا المشروع إلى تعزيز قدرات الشباب الليبي في مجال التسويق الإلكتروني، مما يمكنهم من إدارة أعمالهم بفعالية أكبر والاندماج في سوق العمل المحلية بمهارات تنافسية.

أحمد فتحي: التدريب على التسويق الإلكتروني يفتح آفاقاً جديدة للشباب الليبي

في تصريح خاص لـ “أخبار ليبيا 24 “، أكد أحمد فتحي، المدرب في مجال التسويق الإلكتروني، أن التدريب شمل مجموعة واسعة من الموضوعات المتعلقة بالتسويق الرقمي. تضمنت هذه الموضوعات كتابة المحتوى وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى المفاهيم العامة للتسويق الإلكتروني. وذكر فتحي أن هذا التدريب يمثل خطوة حيوية في تعزيز قدرات المشاريع الصغرى والمتوسطة، حيث يعتبر كل محور من محاور التدريب فرصة عمل قائمة بحد ذاتها.

أنهت المنظمة الدولية للهجرة تدريبات التسويق الإلكتروني في سبها، مستهدفةً دعم رواد المشاريع الصغرى والمتوسطة بمهارات التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات.

وأشار فتحي إلى أن المهارات المكتسبة من خلال هذه التدريبات تفتح آفاقاً جديدة للمتدربين، سواء في الحصول على وظائف مختلفة أو في تحسين جودة أعمالهم الحالية. وأوضح أن التدريب لا يتطلب سوى المزيد من المتابعة والممارسة من قبل المتدربين لتطوير هذه المهارات بشكل كامل، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة في السوق المحلية.

مشروع “YESS” يمول تدريبات تسويق إلكتروني بالتعاون مع وزارة العمل الليبية

من جانبه، عبر أحد رواد الأعمال المشاركين في التدريب عن امتنانه لهذه الفرصة القيمة، مشيراً إلى أن المهارات التي اكتسبها ستساعده في تحسين أداء مشروعه وجذب عملاء جدد من خلال استراتيجيات تسويقية فعالة عبر الإنترنت. وأضاف أن الدعم الذي يقدمه مشروع “YESS” للشباب الليبي يعكس التزام الاتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية للهجرة بتطوير قدرات الشباب وتعزيز فرصهم في سوق العمل.

يعد مشروع “YESS” مثالاً نموذجياً على الشراكة الناجحة بين المنظمات الدولية والمؤسسات المحلية، حيث يعمل على تقديم الدعم اللازم لرواد الأعمال الشباب لتمكينهم من التغلب على التحديات التي يواجهونها في إدارة وتسويق مشاريعهم. من خلال هذه المبادرات، يتمكن الشباب من تحقيق تطلعاتهم المهنية والمساهمة في التنمية الاقتصادية لمجتمعاتهم.

رواد الأعمال في سبها يكتسبون مهارات جديدة في التسويق الإلكتروني

واختتم فتحي حديثه بالتأكيد على أهمية استكمال مراحل التدريب من خلال الممارسة العملية في سوق العمل، مشدداً على أن التدريب المستمر والتطوير الذاتي هما المفتاح لتحقيق النجاح في مجال التسويق الإلكتروني. وأضاف أن رواد الأعمال الذين يستفيدون من هذه الفرص التدريبية سيكونون قادرين على تقديم خدمات ومنتجات عالية الجودة، مما يعزز من تنافسية السوق المحلية ويسهم في التنمية الاقتصادية الشاملة.

إن نجاح مثل هذه البرامج التدريبية يعكس الالتزام الجماعي بتطوير الكفاءات المحلية وخلق بيئة عمل مستدامة تتيح للشباب الليبي الفرصة لتحقيق إمكاناتهم الكاملة، مما يسهم في بناء مستقبل أكثر إشراقاً واستقراراً لليبيا.