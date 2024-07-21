الرؤساء والمرشحين الأمريكان الذي نجوا من محاولات اغتيال

أخبار ليبيا 24

تعرض معظم رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية لمحاولات اغتيال و 4 من الرؤساء نجوا من هذه المحاولات، وفي الأسابيع الماضية نجى دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الحالي للانتخابات من محاولة اغتيال بإطلاق رصاص أصيبت أذنه خلال تجمع انتخابي بولاية بنسيلفانيا، وسبب ارباك وزعزعة في عملية الحملة الانتخابية.

أشهر الرؤساء الأمريكان الناجيين من محاولات اغتيال

ومن ضمن الرؤساء الأمريكان الذين نجوا من محاولات اغتيال، الرئيس السابق، ثيودور روفلت أثناء حملته الانتخابية في مدينة ميلووكي أطلق عليه جون شرانك رصاصة استقرت في صدره، ولكنها لم تقض عليه بسبب علبة النظارات المعدنية وبعض الأوراق المطوية التي أعاقت تأثيرها، ونجا الرئيس المنتخب فرانكين دي روزفلت من محاولة اغتيال في ميامي بولاية فلوريدا. لم يصب بأذى لكن رئيس بلدية شيكاغو أنتون سيرماك قتل في الهجوم.

نجا الرئيس جيرالد فورد من محاولتي اغتيال منفصلتين نفذتهما امرأتين في أيلول/سبتمبر 1975 في كاليفورنيا خلال فترة 17 يوما.

خلال نشاطات حملته للفوز بترشيح الحزب الديمقراطى له للانتخابات الرئاسية، أطلق النار على جورج والاس في مركز تسوق في لوريل بولاية ماريلاند أربع مرات وأصيب بشلل دائم.

في 15 فبراير/شباط 1933 أطلق جوزيبي زانجارا 5 طلقات على فرانكلين روزفلت أثناء إلقائه خطابا من سيارة مفتوحة، أخطأ زانغارا هدفه لكنه أصاب 5 آخرين، من بينهم عمدة شيكاغو الذي توفي فيما بعد.

تعرض هاري ترومان لمحاولة اغتيال بينما كان يقيم في بلير هاوس، على الجانب الآخر من الشارع من البيت الأبيض، في نوفمبر/تشرين الثاني 1950 عندما اقتحم مسلحان المكان، لكنه لم يصب بأذى، وقُتل شرطي وأصيب آخران.

وتعرض باراك أوباما لعدة محاولات اغتيال، أشهرها عام 2011 حيث أطلق أوسكار هيرنانديز 8 رصاصات على الأقل باتجاه البيت الأبيض الذي كان يومها خاليا من الرئيس وأسرته.