قفزة في الأسعار… الدولار على أعتاب 7 دنانير

يواصل سعر صرف الدولار في السوق الموازية الارتفاع أمام الدينار، مسجلاً مستوياتٍ قياسية تكاد تلامس حاجز الـ7 دنانير.

وسجل سعر صرف الدولار أمام الدنيار في تعاملات سوقي «المشير في طرابلس، وفينيسيا في بنغازي» مستوى 6.98 دينار، بعد أن استقر لفترة قرب مستوياتِ 6.80 دينار للدولار الواحد؛ لكن هذه المستويات تظل مرتفعة مقارنةً بمستويات ما قبل أغسطس الماضي عندما كان يُتداول الدولار بـ5.15 دينار.

كما سجل سعر صرف اليورو ارتفاعًا هو الآخر عند 7.46 دينار، بعد أن استقر لفترة وجيزة عند مستويات 7.35 دينار، في حين جرى تداول الليرة التركية بـ0.20 دينار، والدينار التونسي بـ2.15 دينار.

وفي تعاملات السوق الرسمية… استقرتْ أسعار العملات الأجنبية والعربية في السوق الرسمية عند مستوياتها المعهودة دون تغييّر، إذ بلغ سعر صرف الدولار أمام نظيره الدينار مستوى 4.85 دينار في حين ثبُت سعر صرف الجنيه الإسترلينيعنجد مستوى 6.27 دينار، بينما سجل سعر صرف اليورو استقرارًا عند مستوى 5.26 دينار، وفقَ نشرة مصرف ليبيا المركزي.

وعلى صعيد العملات العربية… تشهد هي الأخرى استقرارًا، إذ سجلت أسعار العملات العربية في السوق الرسمية استقرارًا نسبيًا إذ بلغ سعر الريال السعودي عند 1.29 دينار، وكذلك الدينار التونسي عند 1.55 دينار، وحافظ الدرهم الإماراتي على سعره عند 1.32 دينار، وفقَ نشرة مصرف ليبيا المركزي الدوّرية للأسعار.