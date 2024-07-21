الأعلى للدولة يناقش مع المكتب السياسي الأمريكي سبل الدفع بالعملية السياسية

أخبار ليبيا 24

التقى عبد العزيز حريبة رئيس الشؤون السياسية بالمجلس الأعلى للدولة، مع رئيس المكتب السياسي بالسفارة الأميركية ماتيو نوربكي، وذلك لبحث الحلول الممكنة لحالة الجمود السياسي والدفع بالعملية السياسية في البلاد.

الدفع بالعملية السياسية الليبية

وعقد حريبة اجتماع اليوم الأحد، مع رئيس المكتب السياسي بالسفارة الأميركية لدى ليبيا بحضور عضو لجنة الشؤون السياسية بالمجلس الأعلى للدولة أحمد همومة، وذلك بمقر المجلس في طرابلس.

ووفقا لبيان المكتب الإعلامي للأعلى فإن اللقاء ناقش عدد من المواضيع منها “مناقشة الملفات السياسية الجارية في البلاد والقضايا الدولية ذات الصلة، بالإضافة إلى حالة الجمود السياسي الحالية والحلول الممكنة لهذه الأزمة بالتعاون مع المجتمع الدولي، ولا سيما بعثة الأمم المتحدة”.

وأضاف المكتب الإعلامي أن اللقاء تناول أيضًا ضرورة تكثيف التواصل مع الأطراف السياسية وحثها على الإسراع بإجراء انتخابات وطنية لتعزيز وحدة البلاد واستقرارها.

وفي الآونة الأخيرة، تكثف الولايات المتحدة الأمريكية نشاطاتها وجهودها مع كافة الأطراف السياسية والعسكرية والأمنية في ليبيا، بشكل لافت وذلك من أجل حشد الدعم للعملية السياسية التي تيسرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وفي سياق آخر منفصل، رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا باجتماع أعضاء مجلسي النواب والدولة في القاهرة الخميس الماضي، مشجعة أعضاء المجلسين المشاركين في اجتماع القاهرة على البناء على ما جرى الاتفاق عليه، وتوخي مقاربة “تشمل الأطراف الليبية المعنية الأخرى، حتى تفضي مخرجات اجتماعهم إلى حل قابل للتنفيذ سياسيًا”.