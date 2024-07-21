الأرصاد: ارتفاع في درجات الحرارة ورطوبة عالية على المناطق الساحلية

توقعَ مركز الأرصاد الجوية أن تسجل درجات الحرارة ارتفاعًا خلال النهار على مناطق الشمال الغربي.

كما أشار مركز الأرصاد الجوية إلى أن درجات الحرارة على المناطق الساحلية ما بين (34-38مْ) مع ارتفاع عامل الرطوبة، وعلى الدواخل ما بين (38-42مْ) على أن تسجل انخفاضًا تدريجيًا بداية من ظهر العد على أقصى الساحل الغربي لتشمل باقي المناطق لفترة المساء.

وتوقعَ مركز الأرصاد الجوية أن تبقى الأجواء دون تغيير على باقي مناطق ليبيا (مناطق الشمال الشرقي – مناطق الجنوب) حيث تتراوح على مناطق الشمال الشرفي ما بين (30-35مْ) وعلى مناطق الجنوب ما بين (39-43مْ) بحسب مركز الأرصاد الجوية.

مناطق «رأس اجدير حتى سرت، سهل جفارة، جبل نفوسة»

السماء صافية والرياح متغيرة الاتجاه ودرجات الحرارة القصوى ستتراوح ما بين (34-38مْ)

مناطق «الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد»

ستكون السماء صافية قليلة السحب والرياح شمالية غربية معتدلة، ودرجات الحرارة ستتراوح مابين (30-35مْ) بحسب الأرصاد.

مناطق «الجفرة، سبها، غات، غدامس، الحمادة»

من المتوقع أن تكون السماء صافية والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمال شرقية خفيفة السرعة، درجات الحرارة ستتراوح ما بيت (39-43مْ)

مناطق «الواحات، السرير، تازربوا، الكفرة»

ستكون السماء صافية مع إمكانية ظهور بعض السحب والرياح شمالية غربية فشمالية معتدلة إلى خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة ستتراوح ما بين (40-42مْ)