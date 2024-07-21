اجتماع القاهرة.. تساؤلات حول تفعيل المخرجات ودعم دولي مفقود

سياسيون يرحبون بتوصيات الاجتماع لتحريك الجمود السياسي

عقيلة صالح يؤيد تشكيل حكومة موحدة، وتكالة يلتزم الصمت

الاجتماع يضع المجتمع الدولي في اختبار مصداقية بشأن الانتخابات

مخرجات اجتماع القاهرة تعتمد على دعم المجتمع الدولي

في ظل المشهد السياسي المضطرب في ليبيا، أثار الاجتماع الأخير لأعضاء مجلسَي النواب والدولة في القاهرة تساؤلات وشكوكاً عديدة حول مدى فعالية المخرجات التي تمخض عنها الاجتماع. فالآراء تباينت بين ترحيب بعض السياسيين بتوصيات الاجتماع واعتبارها خطوة مهمة لتحريك حالة الجمود السياسي التي تعيشها البلاد، وبين من يعتقد أن الاجتماع لم يأتِ بجديد وأن تنفيذ مخرجاته يبدو مستبعداً في ظل غياب الدعم الأممي والدولي.

اتفق أعضاء مجلسَي النواب والدولة خلال اجتماعهم في العاصمة المصرية على ضرورة تشكيل حكومة موحدة جديدة في البلاد، ودعوة البرلمان لفتح باب الترشح لرئاستها. هذه الخطوة جاءت كجزء من مساعي توحيد السلطة التنفيذية التي من شأنها أن تقود البلاد نحو الاستحقاق الانتخابي. إلا أن علي التكبالي، عضو مجلس النواب، وصف الاجتماع بأنه لم يكن سوى مشاورات لم تضف أي جديد عما صدر في اجتماع الأعضاء السابق في تونس بنهاية فبراير الماضي. وأوضح التكبالي في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن تشكيل حكومة موحدة جديدة يتطلب توافقاً ودعماً دولياً، وهو ما لا يبدو متحققاً في الوقت الراهن.

برزت في البيان الختامي للاجتماع الأول لأعضاء مجلسَي النواب والدولة في تونس توصيات تؤكد على ضرورة إجراء الانتخابات والالتزام بمخرجات لجنة (6 + 6) كإطار تشريعي ودستوري لإنجازها، بالإضافة إلى ضرورة تشكيل حكومة وطنية جديدة تعمل على التجهيز لهذه الانتخابات. واعتبر التكبالي أن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، هو الوحيد الذي رحّب بمخرجات اجتماع القاهرة وأعلن عن نيته الشروع في إجراءات تشكيل الحكومة الموحدة، بينما تجاهل رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، التعليق على الاجتماع مما يشير إلى رفضه له. هذا التباين في المواقف يعكس عمق الأزمة السياسية وعدم التوافق بين الأطراف الليبية الرئيسية، وهو ما يعيق التقدم نحو حل شامل للأزمة.

التحديات الدولية والإقليمية:

سعد بن شرادة، عضو مجلس الدولة، أكد أن هدف اجتماع أعضاء المجلسين في القاهرة كان مواصلة التوافق بينهما حول تشكيل حكومة تقود البلاد نحو الانتخابات، مشيراً إلى أن الاجتماع وضع المجتمع الدولي والبعثة الأممية في اختبار لمصداقيتهما بشأن إجراء الاستحقاق الانتخابي ومسار العملية السياسية. بن شرادة، الذي شارك في الاجتماع، لفت في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24”، إلى أن هناك بعض الجهات على الصعيدين الإقليمي والدولي ترغب في استمرار حالة الانقسام بالساحة الليبية لأنها تصب في صالحها، مما يزيد من تعقيد الوضع ويجعل التوصل إلى توافق داخلي صعب المنال.

دور المجتمع الدولي في الأزمة:

من جهة أخرى، عبر علي الصول، عضو مجلس النواب، عن قناعته بأن نجاح مخرجات اجتماع القاهرة يعتمد بشكل كبير على دعم المجتمع الدولي لهذا التوافق واحترام سيادة ليبيا. واعتبر الصول في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن المجتمع الدولي يلعب دوراً محورياً في تحقيق الاستقرار في البلاد من خلال دعم المساعي لتوحيد السلطة التنفيذية وتنظيم الانتخابات. إلا أن هذا الدعم يبدو غائباً أو غير كافٍ حتى الآن، مما يزيد من حدة الشكوك حول إمكانية تنفيذ مخرجات الاجتماع.

التحركات الداخلية لتعزيز التوافق:

على الجانب الآخر، انتقد عضو مجلس النواب، أبوصلاح شلبي، بعض الأعضاء الذين يرون أن المجلسين لم يبذلا أي جهد ملموس منذ اجتماعهم الأول في تونس. وأوضح شلبي أن المجلسين عقدا سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع قوى وطنية من أحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني، بالإضافة إلى زيارات لبعض سفارات دول إقليمية وغربية، بهدف تحقيق أكبر قدر من التوافق حول تشكيل حكومة جديدة. هذه التحركات تشير إلى وجود نية جادة لدى بعض الأعضاء للعمل على تحقيق الاستقرار في البلاد، رغم العقبات التي تعترض طريقهم.

التحديات الداخلية والانقسامات:

من جهة أخرى، أكد عضو مجلس الدولة، بلقاسم قزيط، أن توحيد السلطة التنفيذية يمثل خطوة أولى نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية، مشيراً إلى أن أعضاء المجلسين عملوا بجد لتحقيق هذا التوافق. وأوضح أن هناك بعض التباينات بين الأعضاء، إلا أن النتيجة كانت متوقعة في ظل الجهود المبذولة. وأكد قزيط على أن المسار الذي يسلكه أعضاء المجلسين منفتح على أي رافد، سواء على مستوى الرئاسيات أو البعثة الأممية، مشيراً إلى أنهم لا يرغبون في الاستحواذ على أي دور من الرئيسين أو البعثة الأممية، بل يسعون لتحقيق هدفهم الرئيسي وهو تشكيل حكومة تفضي إلى الانتخابات.

التفاؤل والحذر في ظل الظروف الراهنة:

بدوره، أشار عضو مجلس النواب إسماعيل الشريف إلى أهمية التأييد الداخلي لمخرجات اجتماع القاهرة وتونس، موضحاً أن المجلسين استبقا البعثة الأممية بتشكيل لجان للتواصل المجتمعي، تواصلت مع جميع القوى السياسية لتوسيع قاعدة المشاركة والمقاربات للخروج من الأزمة. هذه التحركات تشير إلى وجود نوع من التفاؤل بين بعض الأعضاء حول إمكانية تحقيق التوافق، إلا أن هذا التفاؤل يبقى حذراً في ظل الظروف المعقدة التي تعيشها ليبيا.

الانتقادات والانقسام المستمر:

وفي المقابل، اعتبر عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي أن محمد تكالة هو المعرقل الحقيقي لكل التفاهمات التي حدثت، مشيراً إلى أن موقف تكالة منحاز لرئيس الحكومة الدبيبة. وأوضح العرفي أن البعثة الأممية لا ترغب في أن يكون حل الأزمة الليبية من الداخل، مشيراً إلى التدخلات الخارجية التي تعيق التوصل إلى حل ليبي ليبي. هذه الانتقادات تعكس عمق الانقسام الداخلي بين الأعضاء وتزيد من تعقيد الوضع السياسي في البلاد.

آفاق الحلول ومستقبل ليبيا:

في ظل هذه التحديات، تبقى الآمال معقودة على دعم المجتمع الدولي لتحقيق التوافق وتشكيل حكومة موحدة جديدة، تمهد الطريق لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا. إلا أن هذا الدعم يجب أن يكون حقيقياً وملموساً، مع احترام سيادة ليبيا وتجنب التدخلات الخارجية التي تعيق التقدم نحو الحل الشامل. تحقيق الاستقرار في ليبيا يتطلب جهوداً مشتركة من جميع الأطراف، سواء على المستوى الداخلي أو الدولي، مع التركيز على مصلحة الشعب الليبي وحقه في العيش بسلام واستقرار.