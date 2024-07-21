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أسعار النفط تتراجع وتفقد 3‎‎%‎ من قيمتها

تراجع أسعار النفط في جلسة ختام الأسبوع

21 يوليو، 2024 9:45 ص
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أسعار النفط
أسعار النفط

أخبار ليبيا 24 

تراجعتْ أسعار النفط الخام بنسبةِ 3% في جلسة ختام تعاملات الأسبوع.

وأرجع خُبراء الاقتصاد سبب التراجع إلى ترقب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، فضلاً عن المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين.

وجرى تداول خام برنت عند جلسة الإغلاق بـ82.63 دولار للبرميل، منخفضًا بما نسبتهُ 2.91‎%‎، في حين هبط

أما على صعيد الإنتاج المحلي…حققَ إنتاج النفط الخام والمكثفات والغاز الطبيعي خلال الـ24 ساعة الماضية، انتعاشةً طفيفة، بحسبِ ما أعلنتهُ المؤسسة الوطنية للنفط.

ووفقًا لنشرة المؤسسة الوطنية للنفط الدوّرية، بلغ إنتاج النفط الخام 1.276.334 مليون برميل يوميًا، في حين سجل حجم إنتاج المكثفات 50.069 برميل يوميًا، بينما بلغ إنتاج الغاز الطبيعي خلال الـ24 ساعة الماضية 223.120 برميل مكافئ.

مؤسسة-النفط-إيرادات
مؤسسة-النفط-إيرادات

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط أنّ حجم إنتاج النفط الخام والمكثفات والغاز الطبيعي معًا، وصل إلى 1.548.553 برميل مكافئ، وفقَ المؤسسة الوطنية للنفط.

من جهةٍ أخرى… حققتْ ليبيا إيرادات نفطية قدرها 37 مليار دينار أي ما يُعادل 7.61 مليار دولار؛ وذلك عن النصف الأول من العام الحاليّ، وفقَ ما كشفه مصرف ليبيا المركزي.

مصرف ليبيا المركزي؛ أوضحَ أن إجمالي إيرادات المبيعات النفطية من يناير وحتى يونيو المُنصرم، سجلت ما قيمتهُ 37 مليار دينار، إضافة إلى 7.1 مليار دينار إيراد إتاوات نفطية.

21 يوليو، 2024 9:45 ص
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