مصر.. انخفاض مستوى إنتاج الغاز  لأدنى مستوياته

انخفضَ إنتاج الغاز الطبيعي مصر إلى مستوياتٍ متدنية لم يصلها منذ سنوات، وفقَ بيانات حكومية.

وأعلنت الحكومة المصرية تراجع إنتاج الغاز إلى أدنى مستوياتهُ منذ ما يزيد عن 6 سنوات، وذلك في خضمِ موجة الحر التي تعصف بالكوكب، وزيادة الطلب على الوقود والكهرباء.

وتوقعتْ السُلطات المصرية أن هذا الانخفاض سيؤدي لصعوبة في تكرار تصدير الغاز وأن تُصبح أكثر اعتمادًا على واردات الغاز المسال.

من جهتهٍ أخرى… خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد المصري خلال العامين الماليين السابق والحالي بما نسبتهُ 0.3%.

وأشار صندوق النقد الدولي في توقعاتهِ إلى إمكانية نمو الاقتصاد المصري بـــــ2.7% خلال العام المالي عن عامي 2023-2024 في حين توقع أن يحقق النمو عن العام المالي الحالي ارتفاعًا قدره 4.1% بحسب توقعات صندوق النقد الدولي.

وفي سياقٍ منفصل… حققتْ الاحتياطات الأجنبية في مصر أعلى مستوىً لها على الإطلاق، بحسبِ ما أكدهُ البنك المركزي المصري.

ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصرب، زادت الاحتياطات الأجنبية خلال يونيو الماضي بـ258.4 مليون دولار، فبحسب بيانات البنك المركزي المصري سجل صافي الاحتياطات الأجنبية ارتفاعًا إلى 46.384 مليار دولار في يونيو من أصل 46.126 مليار دولار كان قد سجلها في مايو الماضي من العام الحالي.

وفي الأثناء… تسعى مصر لتوقيع أكثر من 30 اتفاقية استثمارية بقيمة تناهز 70 مليار يورو، وذلك في خضم فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، بحسب وكالة اقتصاد الشرق -بلومبيرغ.