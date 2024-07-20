ليبيا في مقدمة الدول الأرخص تكلفة لمياه الشرب

موناكو أغلى دولة في تكلفة مياه الشرب بـ 5.8 دولارا لـ 1.5 لتر.

الولايات المتحدة تحتل المركز الثامن عالميا بتكلفة 2.19 دولارا لـ 1.5 لتر.

الدول الكاريبية والأفريقية تهيمن على قائمة أغلى عشر دول.

مصر وليبيا تتصدران قائمة أرخص الدول في تكلفة مياه الشرب بـ 18 و24 سنتا لـ 1.5 لتر.

تعتبر مسألة تكلفة مياه الشرب من القضايا البيئية والاقتصادية البارزة التي تلقي بظلالها على شعوب ودول العالم. فقد كشفت بيانات حديثة عن تباين كبير في أسعار مياه الشرب بين مختلف الدول، حيث يلعب توفر الموارد المائية وكمية الاستهلاك المطلوب دوراً حاسماً في تحديد تلك الأسعار.

في عالمنا المتسارع، يتعين على المواطنين في الدول ذات الاقتصادات الكبرى دفع مبالغ متفاوتة للحصول على المياه العذبة. ومن بين تلك الدول، تبرز الولايات المتحدة كواحدة من أكثر الدول غلاء في تكلفة مياه الشرب، حيث يتعين على المواطن الأمريكي دفع 2.19 دولارا مقابل 1.5 لترا من المياه. هذه التكلفة المرتفعة وضعت الولايات المتحدة في المركز الثامن ضمن قائمة أكثر الدول غلاء في العالم.

غير أن الصدارة في هذه القائمة تعود لدولة موناكو، التي تعد أغلى دولة من حيث تكلفة مياه الشرب، حيث يبلغ سعر 1.5 لترا نحو 5.8 دولارا. يعتبر هذا السعر الأعلى على مستوى العالم، مما يعكس مستوى المعيشة الفاخر والموارد المحدودة في هذا البلد الصغير.

وفي سياق متصل، تهيمن الدول الكاريبية والأفريقية على قائمة أغلى عشر دول في تكلفة مياه الشرب. فمن بين هذه الدول نجد أنتيغوا وبربودا (2.59 دولارا لكل 1.5 لتر)، وجمهورية أفريقيا الوسطى (2.49 دولارا)، وبربادوس (2.48 دولارا)، وجزر البهاما (2.41 دولارا)، وكوستاريكا (2.35 دولارا)، وغرينادا (2.26 دولارا)، وإريتريا (2.14 دولارا). هذه الأرقام تسلط الضوء على التحديات التي تواجهها هذه الدول في تأمين المياه العذبة لمواطنيها.

كشفت بيانات أن موناكو تتصدر قائمة أغلى مياه الشرب بـ 5.8 دولارا لـ 1.5 لتر، بينما مصر وليبيا الأرخص بـ 18 و24 سنتا. الولايات المتحدة تحتل المركز الثامن.

من جهة أخرى، تشهد دول مثل روسيا تبايناً كبيراً في تكلفة مياه الشرب، حيث تحتل روسيا المرتبة 155 عالميا بسعر 55 سنتا فقط لكل 1.5 لتر. وفي ظل هذه التباينات، تبرز دول مثل مصر وليبيا كأرخص الدول في تكلفة مياه الشرب، حيث يبلغ سعر 1.5 لتر في مصر 18 سنتا فقط، وفي ليبيا 24 سنتا.

التقرير يشير أيضاً إلى أن المواطنين في 77 دولة حول العالم يضطرون لدفع أكثر من دولار واحد مقابل 1.5 لتر من المياه العذبة. هذا الواقع يعكس الفجوة الكبيرة بين الدول الغنية والفقيرة في الوصول إلى الموارد المائية الأساسية.

في النهاية، تلقي هذه البيانات الضوء على الأهمية الحاسمة لإدارة الموارد المائية بشكل مستدام وضمان توزيعها بشكل عادل بين جميع الدول. كما تبرز الحاجة الملحة للتعاون الدولي لمواجهة التحديات البيئية التي تؤثر على توفر المياه العذبة وتكاليفها، لضمان مستقبل أكثر استدامة وإنصافا للجميع.

الدولة تكلفة 1.5 لتر ماء (دولار) موناكو 5.8 أنتيغوا وبربودا 2.59 جمهورية أفريقيا الوسطى 2.49 بربادوس 2.48 جزر البهاما 2.41 كوستاريكا 2.35 غرينادا 2.26 الولايات المتحدة 2.19 إريتريا 2.14 أيسلندا 2.04 روسيا 0.55 مصر 0.18 ليبيا 0.24