قيس سعيّد يعلن ترشحه لولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية التونسية

قيس سعيّد يعلن ترشحه لولاية جديدة في انتخابات 6 أكتوبر.

سعيّد يحتكر السلطات منذ صيف 2021.

المعارضة تتهم الحكومة التونسية بالتضييق على المنافسين السياسيين.

سجن لطفي المرايحي ومنعه من الترشح للرئاسة.

تعديل دستوري يحول تونس إلى نظام رئاسي مطلق.

في خطوة منتظرة منذ فترة، أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيّد، الذي تولى منصبه في عام 2019، ترشحه لولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في السادس من أكتوبر. جاء هذا الإعلان في مقطع مصور بثته الرئاسة من منطقة برج الخضراء في أقصى جنوب تونس، حيث أكد سعيّد أن ترشحه يأتي في إطار “مواصلة مسيرة النضال في معركة التحرير الوطنية”.

قيس سعيّد: ترشحي للانتخابات واجب وطني مقدس

الرئيس التونسي قيس سعيّد تحدث من منطقة تطاوين في جنوب تونس، مؤكدًا أنه يلبي بذلك “الواجب الوطني المقدس” حيث “لا مجال للتردد”. ودعا سعيّد في خطابه الشعب التونسي إلى “الانتباه من كل أشكال الإندساس والمغالطة” وعدم قبول أي رشوة مالية من أي جهة كانت، مشددًا على الاعتماد على القدرات الذاتية للوطن.

في الوقت الذي يحتفل فيه أنصاره بهذا الإعلان، تواصل المعارضة التونسية انتقاداتها الحادة لسعيّد. فقد اتهمت المعارضة، الحكومة بممارسة ضغوط على القضاء لتضييق الخناق على منافسي سعيّد في الانتخابات. وفي اليوم ذاته الذي أعلن فيه سعيّد ترشحه، قضت محكمة بسجن الزعيم المعارض لطفي المرايحي، المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة، لمدة ثمانية أشهر بتهمة شراء أصوات، ومنعته من الترشح مدى الحياة.

تشير هذه التطورات إلى تصاعد التوتر السياسي في تونس، حيث ترى المعارضة أن الأجواء لا تسمح بإجراء انتخابات نزيهة وذات مصداقية طالما استمر احتجاز السياسيين المعارضين ومنع وسائل الإعلام من القيام بعملها بحرية. وتطالب المعارضة بالإفراج الفوري عن جميع السياسيين المعتقلين ورفع القيود عن الإعلام كشرط لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

النظام الرئاسي الجديد في تونس: خطوات قانونية لمكافحة الفساد

قيس سعيّد، الخبير الدستوري الذي انتُخب ديمقراطيًا في أكتوبر 2019، قاد البلاد نحو تغييرات دستورية جذرية في 25 يوليو 2021، عندما أقال رئيس الوزراء وجمّد عمل البرلمان. وفي صيف العام التالي، أقرّ الناخبون التونسيون في استفتاء عام مشروع دستور جديد وضعه سعيّد، وأرسى دعائم نظام سياسي جديد يقوم على مجلسين بسلطات محدودة، مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للأقاليم والمقاطعات. نقل هذا التعديل الدستوري تونس من نظام حكم برلماني إلى نظام رئاسي.

يدافع سعيّد عن خطواته بالقول إنها قانونية وضرورية لإنهاء الفساد المستشري منذ سنوات بين النخبة السياسية في البلاد. ويرى أن هذه الإجراءات تضع تونس على طريق الإصلاح الحقيقي وتخليص البلاد من عبء الفساد الذي يعيق تطورها. ولكن، هذه التبريرات لم تقنع الكثير من التونسيين الذين يشعرون بأن هذه الإجراءات تكرس السلطة في يد الرئيس وتقوض من الديمقراطية الناشئة في البلاد.

بينما يتجهز التونسيون للانتخابات المقبلة، يبقى المشهد السياسي مضطربًا، مع تحديات كبيرة تواجهها البلاد على كافة الأصعدة. وسيكون من المثير للاهتمام مراقبة كيف ستتطور الأحداث في الأسابيع القادمة، وما إذا كانت تونس ستتمكن من إجراء انتخابات حرة ونزيهة في ظل هذه الظروف المتوترة.