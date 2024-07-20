قيس سعيد: تونس ترفض أن تكون نقطة عبور للمهجّرين

قيس سعيد يرفض تحول تونس إلى نقطة عبور للمهجّرين.

سعيد يشدد على ضرورة تفكيك شبكات تهريب البشر.

الحشاني يؤكد أن مشكلة الهجرة تمس دول الشمال والجنوب.

المنتدى في طرابلس يركز على الحلول الأمنية والتنموية لمكافحة الهجرة.

المشاركون يؤكدون على تعزيز الحوار والتعاون لمكافحة تهريب المهاجرين.

بن عمر يدعو إلى مقاربة موحدة للتعامل مع الهجرة.

في ظل تزايد الضغوطات الدولية والتحديات الإقليمية، يقف ملف الهجرة غير النظامية كأحد أكبر التحديات التي تواجهها تونس. أعرب رئيس الجمهورية التونسي، قيس سعيد، عن رفضه القاطع لتحول بلاده إلى نقطة عبور أو استقرار للمهجّرين الذين تسوقهم شبكات تهريب البشر من أفريقيا إلى أوروبا مرورًا بتونس. جاءت تصريحات سعيد خلال استعراضه لنتائج مشاركته في منتدى الهجرة عبر المتوسط الذي انعقد في العاصمة طرابلس، وذلك أثناء لقائه برئيس الحكومة أحمد الحشاني في قصر قرطاج.

قيس سعيد يدعو لتفكيك شبكات تهريب البشر

وأشار الرئيس التونسي إلى أن بلاده، التي تفخر بانتمائها الأفريقي، قد قدمت الكثير للمهجّرين، ولكن لا يمكن أن تقبل بأن تكون نقطة عبور أو استقرار لهؤلاء المهجّرين الذين يقعون ضحية شبكات الاتجار بالبشر. وفي تصريحات تفزيونية تابعتها “أخبار ليبيا 24″، أكد سعيد على ضرورة التفكيك الجماعي لهذه الشبكات الإجرامية، معتبرًا أن الحلول الفردية لا تكفي لمعالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية.

الحشاني: أعداد المهاجرين غير النظاميين وصلت إلى مليوني مهاجر

من جانبه، أوضح رئيس الحكومة أحمد الحشاني، في كلمته خلال المنتدى، أن مشكلة الهجرة تؤثر على دول الشمال والجنوب على حد سواء، مشيرًا إلى أن أسبابها متعددة، منها الفقر والتغيرات المناخية. ودعا إلى معالجة هذه المشكلة بشكل جماعي وموضوعي، مبينًا أن أعداد المهاجرين غير النظاميين قد وصلت إلى مليوني مهاجر، مما يشكل ضغطًا كبيرًا على دول مثل تونس، ليبيا، والجزائر.

قيس سعيد يرفض تحول تونس إلى نقطة عبور للمهجّرين، داعيًا لتفكيك شبكات التهريب. المنتدى في طرابلس يبحث حلولًا أمنية وتنموية للهجرة غير النظامية.

منتدى طرابلس يبحث في حلول عملية بشراكات استراتيجية

ولم تغب التحديات المالية عن تصريحات الحشاني، حيث أشار إلى أن تونس تواجه مشكلة الهجرة على حساب ماليتها العامة، مطالبًا بتقديم المزيد من المساعدات الدولية لمعالجة هذه المشكلة بفعالية. وأضاف أن بعض المناطق التونسية، مثل العامرة وجبنيانة في محافظة صفاقس، قد استوعبت المهاجرين أكثر من طاقتها.

وعلى الرغم من هذه التحديات، أشار وزير الداخلية التونسي خالد النوري إلى أن الوحدات الأمنية والعسكرية تمكنت من ضبط أكثر من 74 ألف مجتاز خلال العام الحالي حتى يوليو، مقارنة بحوالي 45 ألف مجتاز خلال عام 2022. وقد تضمن البيان الختامي للمنتدى تأكيد المشاركين على ضرورة مكافحة وتفكيك الشبكات الإجرامية المنظمة التي تستفيد من تهريب المهاجرين، إلى جانب تشجيع العودة الطوعية وتسهيل إعادة الإدماج المستدام للأشخاص العائدين.

بن عمر: الحد من تدفقات الهجرة يتطلب مقاربة موحدة بين دول الجنوب

وفي هذا السياق، أشار المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رمضان بن عمر، إلى أن المنتدى فرضته سياقات محلية وإقليمية، مؤكدًا على ضرورة وجود مقاربة موحدة بين دول الجنوب لمعالجة ظاهرة الهجرة. واعتبر بن عمر أن المقاربة التونسية كانت عامة وشعاراتية، تركز على البحث عن الموارد المالية، مشددًا على ضرورة البحث عن العوامل التي تدفع شباب دول الجنوب إلى الهجرة نحو دول الشمال.

من جانبه، دعا رئيس جمعية “الأرض للجميع”، عماد السلطاني، إلى ضرورة إلغاء جميع الاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا على رفض تونس أن تكون حارس حدود لأوروبا. وأضاف السلطاني أن المنتدى يندرج في إطار تنفيذ سياسات الاتحاد الأوروبي التي ترتكز على المقاربة الأمنية وتلغي الجوانب الحقوقية.

وفي تحليل لمخرجات المنتدى، يرى الخبير في الشأن الليبي، خليفة حداد، أن المنتدى لم يأتِ بجديد، بل ركز على الجانب الأمني في التصدي للهجرة، مما يبقي تونس وليبيا في ورطة حقيقية تحتاج إلى مزيد من الدعم الذي لن تحققه الدول الأوروبية.