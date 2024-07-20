خارجية الدبيبة تُشارك في مباحثات المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي

بحثَ محمد خليل، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، ممثلاً عن وزير الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة منتهية الولاية؛ ملف التنمية وتعزيز هياكل الاتحاد الأفريقي.

جاء ذلك خلال مشاركته في الدورة «45» للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في غانا؛ إذ ناقش المجلس عددًت من البنود والملفات المهمة ومنها ملف التنمية وتعزيز هياكل الاتحاد الأفريقي، ومتابعة تنفيذ مقررات المجلس بشأن تسريع عملية التكامل والشراكات الاستراتيجية.

بدوره أبدى محمد خليل، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، ممثلاً عن وزير الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة منتهية الولاية خلال كلمتهِ بالخصوص؛ بعض الملاحظات حول مختلف البنود التي استعرضها المجلس، كما أكد على موقف ليبيا حول بعض المسائل المعروضة ومشاركتها في اعتماد ومتابعة تنفيد مقررات المجلس وأجهزة الاتحاد الأفريقي.

ولفتت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة منتهية الولاية، إلى أن محمد خليل، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية ناقش مع ناصر بوريطة وزير خارجية المملكة المغربية الشقيقة، العلاقات المشتركة، وتعزيز التنسيق في المواضيع الإقليمية المطروحة على أجندة المجلس التنفيذي.

وفي لقاءٍ منفصل.. بحثَ عبد الرحمن الهادي خمادة، مدير إدارة الشؤون الأوروبية، بوزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة منتهية الولاية مع أيدار أغانين سفير روسيا لدى ليبيا؛ آليات تعزيز وتطوير العلاقات المشتركة بين ليبيا والدول الأوروبية.

وفي لقاءٍ منفصل… ناقشَ عبد الرحمن الهادي خمادة، مدير إدارة الشؤون الأوروبية، بوزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة منتهية الولاية في طرابلس مع فولوديمير خومانبتش، السفير الأوكراني لدى ليبيا، وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ودعا بوخمادة السفير الأوكراني إلى تعزيز التعاون المشترك بين ليبيا وأوكرانيا في مختلف المجالات، بحسب ما نشرتهُ وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة منتهية الولاية.