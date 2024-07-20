المفوضية بصدد نشر القوائم الأولية للناخبين في الانتخابات البلدية

تعتزمُ المفوضية العليا للانتخابات نشر القوائم الأولية لأسماء المسجلين بسجل الناخبين لانتخابات المجالس البلدية «المجموعة الأولى» غدًا الأحد.

وأوضحت المفوضية العُليا أن مدة الفتح ستكون لمدة 3 أيام، وبإمكان الناخبين الاطلاع عليها في مراكز الانتخابات التي سجلوا بها.

ونوّهت المفوضية العُليا للانتخابات أنّها بصدد تلقي الاعتراضات والشكاوى على الأسماء الواردة في سجل الناخبين، أمام لجان الفصل في الاعتراضات و التظلمات متاحة في مكتب الإدارة الانتخابية الواقع في نطاقها المركز الانتخابي، يوميًر لغاية الساعة 4:30 مساءً، سواء كان الاعتراض شخصيًا أو اعتراض على الغير، ولأي استفسار الاتصال على الرقم المجاني 1441، بحسبِ المفوضية العُليا للانتخابات

وفيما سبق… أعلنتْ المفوضية العُليا للانتخابات عن قفل منظومة سجل الناخبين في انتخابات المجالس البلدية الـ60 المستهدفة بالعملية الانتخابية في «المجموعة الأولى».

وقالت المفوضية في منشورٍ عبر منصة فيسبوك: «إن مجلس المفوضية سيصدر بيانًا عقب الانتهاء من إحصاء طلبات التسجيل عن طريق الحضور الشخصي، يتضمن الإحصائية النهائية للناخبين الذين تقدموا بطلبات التسجيل في سجل الناخبين لعملية انتخابات المجالس البلدية المجموعة الأولى» بحسب منشورها.

وأضافت المفوضية: «سيتم الإعلان عن بدء المرحلة الثانية وهي مرحلة الاعتراضات والشكاوى والطعون فور نشر القوائم الأولية للناخبين في مراكز الانتخاب المعتمدة من قبل المفوضية» وفقَ المنشور.

بدوره اعتبرّ سالم بن تاهية، مستشار المفوضية العُليا للانتخابات، ورئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، أن عدد المسجلين للانتخابات البلدية ليس في المستوى المطلوب.