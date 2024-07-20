المشير حفتر يشدّد على أهمية التنسيق لتحقيق المصالحة الوطنية

أكدَ المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، على أهمية التشاور والتنسيق لتحقيق المصالحة الوطنية.

جاء ذلك خلال لقاء المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، بوفدٍ من مشايخ وأعيان ومثقفي قبيلة الحساونة، إذ رحب القائد العام بالمشايخ؛ وأشاد بمواقف قبيلة الحساونة الوطنية، مشدّدًا على أهمية التشاور والتنسيق بين مختلف مكونات المجتمع الليبي للوصول إلى المصالحة الوطنية الشاملة وتحقيق الاستقرار الدائم.

بدورهم… عبروا أعضاء الوفد عن اعتزازهم وتقديرهم للقائد العام ولمواقفه تجاه وحدة ليبيا واستقرارها.

كما أشاد الوفد بالدور الرئيسي للقوات المُسلحة العربية الليبية في حفظ أمن الوطن واستقراره، بحسبِ ما نقله المكتب الإعلامي للقيادة العامة على منصة فيسبوك.

وفيما سبق… أكدَ المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، خلال لقائه وفدًا من مشايخ وأعيان ومثقفي الزنتان، على أهميةِ التشاور والتنسيق بين مكونات وتركيبات المجتمع الليبي، من أجل الوصول للمصالحة الوطنية وتحقيق الاستقرار الدائم، بحسب ما نقله المكتب الإعلامي للقيادة.

وعبرّ مشايخ وأعيان الزنتان، خلال لقائهم المشير خليفة حفتر، القائد العام للقوات المُسلحة، عن اعتزازهم وتقديرهم للقائد العام ولمواقفه تجاه وحدة ليبيا واستقرارها، وللدور الرئيسي للقوات المُسلحة العربية الليبية في بسط الأمن والاستقرار.

وأشادَ مشايخ وأعيان الزنتان بالطفرة العمرانية ومشاريع إعادة الإعمار “بفضل توجيهات القائد العام بأهمية النهوض بالعملية التنموية وتقديم الخدمات اللازمة، آملين أن تنطلق مشاريع الإعمار في مدن الزنتان والجبل الغربي” وفقَ ما ورد في منشورٍ لمكتب القيادة عبر منصة فيسبوك.