المؤسسة: إنتاج النفط والمكثفات والغاز تخطي 1.5 مليون برميل

حققَ إنتاج النفط الخام والمكثفات والغاز الطبيعي خلال الـ24 ساعة الماضية، انتعاشةً طفيفة، بحسبِ ما أعلنتهُ المؤسسة الوطنية للنفط.

ووفقًا لنشرة المؤسسة الوطنية للنفط الدوّرية، بلغ إنتاج النفط الخام 1.276.334 مليون برميل يوميًا، في حين سجل حجم إنتاج المكثفات 50.069 برميل يوميًا، بينما بلغ إنتاج الغاز الطبيعي خلال الـ24 ساعة الماضية 223.120 برميل مكافئ.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط أنّ حجم إنتاج النفط الخام والمكثفات والغاز الطبيعي معًا، وصل إلى 1.548.553 برميل مكافئ، وفقَ المؤسسة الوطنية للنفط.

وفي وقتٍ سابق… بحثَ عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة، منتهية الولاية مع خليفة عبد الصادق، وزير النفط والغاز المُكلف ومسعود سليمان، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المُكلف؛ آخر مستجدات قطاع النفط ومستويات الإنتاج.

بدوره قدم الصادق للدبيبة، إحاطةً حول خطة وزارة النفط والغاز في زيادة معدلات الإنتاج وفق الجدول الزمني المعتمد بالإضافة إلى الاطلاع على خطة الوزارة لزيادة إنتاج الغاز من خلال الحقول المطورة والحقول المستهدفة بالتطوير من قبل المؤسسة الوطنية للنفط.

من جهةٍ أخرى… حققتْ ليبيا إيرادات نفطية قدرها 37 مليار دينار أي ما يُعادل 7.61 مليار دولار؛ وذلك عن النصف الأول من العام الحاليّ، وفقَ ما كشفه مصرف ليبيا المركزي.

مصرف ليبيا المركزي؛ أوضحَ أن إجمالي إيرادات المبيعات النفطية من يناير وحتى يونيو المُنصرم، سجلت ما قيمتهُ 37 مليار دينار، إضافة إلى 7.1 مليار دينار إيراد إتاوات نفطية.