الفيتوري يشيد بدمج موازنات الحكومتين ويشكك في تمويل العجز

دمج إنفاق الحكومتين خطوة إيجابية لإنهاء الإنفاق الموازي.

إيرادات الدولة الليبية ستبقى على حالها ولن تزيد.

ليبيا تحتاج لزيادة الإنفاق على التنمية ومشاريعها.

ارتفاع العجز في العملة الأجنبية بنحو 9 مليارات دولار في الستة أشهر الأولى من هذا العام.

الموازنة لم توضح حجم الدعم الحكومي للمحروقات.

تضخم الموازنة سيؤدي إلى ارتفاع مستوى التضخم وزيادة الطلب على العملات الأجنبية.

توقعات بارتفاع العجز في الموازنة وزيادة الدين العام وانخفاض الاحتياطي النقدي.

زيادة إنتاج النفط مع استقرار الأسعار يمكن أن يخفف من الأزمة.

في ظل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي تعصف بليبيا، تتزايد الضغوط على صناع القرار لاتخاذ خطوات جريئة نحو تحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي المستدام. وقد أشاد أستاذ الاقتصاد عطية الفيتوري، بقرار دمج إنفاق الحكومتين في موازنة موحدة، معتبراً إياه خطوة إيجابية نحو تشديد السياسة النقدية وإنهاء الإنفاق الموازي الذي لطالما كان عائقاً أمام تحقيق الاستقرار المالي.

الفيتوري: ضرورة زيادة الإنفاق على التنمية لرفع النمو الاقتصادي

الفيتوري لفت في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” إلى أن “إيرادات الدولة الليبية ستبقى على حالها ولن يتم زيادتها”، ما يثير التساؤلات حول كيفية تمويل العجز المتصاعد في ظل الظروف الراهنة. وأضاف أن ليبيا بحاجة ملحة لزيادة الإنفاق على التنمية ومشاريعها، بهدف رفع مستوى النمو الاقتصادي وتحقيق تحولات إيجابية في بنية الاقتصاد الوطني.

توافق الفيتوري مع ما يدور من قلق حول الوضع الاقتصادي المتراجع وشكوى محافظ المصرف المركزي من الإنفاق المفرط، مشيراً إلى ارتفاع العجز في العملة الأجنبية خلال الستة أشهر الأولى من هذا العام بنحو 9 مليارات دولار. هذه الأرقام تعكس حجم التحديات التي تواجه الاقتصاد الليبي وتؤكد الحاجة الملحة لإيجاد حلول مبتكرة لتمويل الموازنة وتغطية العجز المتصاعد.

تحذيرات الفيتوري لم تتوقف عند هذا الحد، بل أشار أيضاً إلى أن “الموازنة لم توضح حجم الدعم الحكومي، خصوصاً للمحروقات، وما إن كان سيتم الإبقاء على آليته الحالية أو ستتحول ليبيا إلى الدعم النقدي”. هذه النقطة بالذات تثير الكثير من القلق، إذ أن تضخم الموازنة دون وضوح في آليات الدعم قد يؤدي إلى ارتفاع مستوى التضخم في ظل زيادة السيولة النقدية، مما سيزيد الطلب على العملات الأجنبية ويرفع أسعار صرفها في السوق الموازية.

الفيتوري: ارتفاع العجز في الموازنة وزيادة الدين العام وانخفاض الاحتياطي” ستكون من النتائج الحتمية لهذه السياسات

وتوقع الفيتوري أيضاً أن “ارتفاع العجز في الموازنة وزيادة الدين العام وانخفاض الاحتياطي” ستكون من النتائج الحتمية لهذه السياسات، إلا إذا تمكنت ليبيا من زيادة إنتاج النفط عن المعدل الحالي البالغ مليون و200 ألف برميل يومياً، مع استقرار أسعاره في الأسواق العالمية. هذا السيناريو المثالي قد يخفف من حدة الأزمة، ولكنه يتطلب جهوداً مضاعفة وتنسيقاً فعالاً بين مختلف القطاعات المعنية.

في خضم هذا الواقع المعقد، يبدو أن التحدي الأكبر أمام ليبيا اليوم هو تحقيق توازن دقيق بين الإنفاق التنموي الضروري والسيطرة على معدلات التضخم والعجز المالي. هذه المعادلة الصعبة تتطلب رؤية استراتيجية واضحة وشجاعة في اتخاذ القرارات، فضلاً عن التعاون الوثيق بين الحكومة والمؤسسات المالية والمجتمع الدولي لدعم جهود التنمية وتحقيق الاستقرار المالي.

ختاماً، يمكن القول إن دمج إنفاق الحكومتين في موازنة موحدة يمثل خطوة مهمة نحو تحسين إدارة الموارد المالية، إلا أن النجاح في هذه المهمة يتطلب جهداً جماعياً وإرادة قوية لمواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة. ومع استمرار الضغط على الاقتصاد الوطني، يبقى الأمل في تحقيق التغيير الإيجابي قائماً، شريطة أن تتضافر الجهود وتتوحد الرؤى نحو مستقبل أفضل لليبيا.