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البعثة الأممية ترحب بمخرجات اجتماع القاهرة بين أعضاء المجلسين

البعثة: سندعم كل الجهود الرامية لتحقيق التوافق السياسي

20 يوليو، 2024 7:19 م
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البعثة-الأممية-ليبيا
البعثة-الأممية-ليبيا

أخبار ليبيا 24

رحبتْ بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بمخرجات اجتماع القاهرة بين أعضاء من مجلسيّ النواب والدولة، التي قالت إنها «تصب في تحقيق توافق ليبي يسهل عملية سياسية يقودها ويملك زمامها الليبيون وتفضي إلى إجراء الانتخابات الوطنية» بحسبِ البعثة.

وجدّدت البعثة الأممية تأكيدها على ضرورة أن تشمل الخطوات المتبعة الجميع، سعيًا للوصول لمسار واضح نحو الانتخابات.

وحضّت  البعثة أعضاء المجلسين على «البناء على ما تم الاتفاق عليه وتوخي مقاربة تشمل الأطراف الليبية المعنية الأخرى حتى تفضي مخرجات اجتماعهم إلى حل قابل للتنفيذ سياسيًا» بحسب منشور البعثة.

وشدّدت البعثة على دعمها جميع الجهود الرامية للتوصل إلى الاتفاق السياسي الذي تحتاجه ليبيا لمعالجة جميع القضايا الخلافية، وفقَ منشورها.

وفيما سبق… رحبَ المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، بمخرجات اجتماع أعضاء مجلسي النواب والدولة في القاهرة.

واعتبرَ المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، أنَ ما جاء في بيان الاجتماع خطوة وصفها بالإيجابية في الاتجاه الصحيح، مؤكدًا  على أهميةِ تنفيذ ما جاء في البيان والبدء في إجراءات تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة، بحسبِ بيان المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب.

«تكتُل إحياء ليبيا» يرحب بالبيان الختامي لمجلسي النواب والدولة

 

وفي ردود الأفعال… رحبَ «تكتُل إحياء ليبيا» بالبيان الختامي لمباحثات أعضاء مجلسي النواب والدولة في القاهرة، وما سبقهُ من اجتماعاتٍ عقدت في تونس ومصراتة.

20 يوليو، 2024 7:19 م
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