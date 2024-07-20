الأستراليون يُحذرون من مواقع ضارة ورموز غير رسمية بعد العطل التقني

الاستخبارات الإلكترونية الأسترالية تحذر من مواقع ضارة تدعي مساعدة المتضررين من العطل الرقمي.

مركز الأمن السيبراني الأسترالي يدعو إلى الاعتماد على مصادر كراودسترايك الرسمية للحصول على المعلومات.

العطل التقني يؤثر على بنك الكومنولث الأسترالي وشركة الطيران كانتاس ومطار سيدني.

وزيرة الأمن السيبراني الأسترالية تحث المواطنين على توخي الحذر من عمليات الاحتيال.

أعلنت وكالة الاستخبارات الإلكترونية الأسترالية، عن ظهور عدد من المواقع الإلكترونية الضارة والرموز غير الرسمية على الإنترنت، تدعي المساعدة في التعافي من العطل الرقمي العالمي الذي حدث أمس وأصاب وسائل الإعلام وتجارة التجزئة والبنوك وشركات الطيران. وفقًا لما نقلته وكالة “رويترز”، فإن مديرية الإشارات الأسترالية، التي تُعد وكالة الاستخبارات الإلكترونية في البلاد، أوضحت أن هذه المواقع الضارة استغلت الحادث التقني لكراودسترايك لتقديم حلول وهمية، مما يزيد من تعقيد الوضع للمتضررين.

في بيانها الرسمي على موقعها الإلكتروني، أكدت مديرية الإشارات الأسترالية أن مركز الأمن السيبراني التابع لها يحث جميع المستهلكين بشدة على الحصول على معلوماتهم التقنية وتحديثاتهم من مصادر كراودسترايك الرسمية فقط، محذرة من مخاطر استخدام المواقع غير الموثوقة التي قد تزيد من تعرضهم لهجمات سيبرانية أو سرقة معلوماتهم الشخصية.

تعد أستراليا واحدة من العديد من الدول التي تضررت من هذا العطل، الذي تسبب في حالة من الفوضى في مختلف أنحاء العالم. يعود السبب في هذا العطل إلى تحديث لبرنامج تابع لشركة “كراودسترايك”، وهي شركة رائدة في مجال الأمن السيبراني، حيث يمتلكها نحو 30 ألف مشترك عالميًا.

وكالة الاستخبارات الأسترالية تحذر من مواقع ضارة تدعي مساعدة المتضررين من العطل الرقمي لكراودسترايك الذي أثر على وسائل الإعلام والبنوك وشركات الطيران.

وفي سياق متصل، دعت وزيرة الأمن السيبراني الأسترالية، كلير أونيل، على منصة “إكس” المواطنين إلى توخي الحذر من عمليات الاحتيال ومحاولات تصيد المعلومات المحتملة التي قد تنجم عن هذا العطل. شددت أونيل على ضرورة التأكد من أن المعلومات التقنية يتم الحصول عليها من مصادر موثوقة فقط، مع التركيز على ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر في التعامل مع أي موقع أو رمز غير رسمي.

تأثرت العديد من المؤسسات الكبرى في أستراليا جراء هذا العطل. على سبيل المثال، أصيب بنك الكومنولث الأسترالي، وهو أكبر بنك في البلاد، باضطرابات في خدماته، مما حال دون قدرة بعض العملاء على تحويل الأموال. كذلك، أشارت شركة الطيران الوطنية كانتاس ومطار سيدني إلى وجود تأخيرات في الرحلات الجوية، على الرغم من استمرار عمليات التشغيل بشكل عام.

يعتبر هذا العطل أحد أكبر الحوادث التقنية التي شهدها العالم مؤخرًا، مما يسلط الضوء على أهمية الأمن السيبراني والحاجة الملحة للتعامل مع مثل هذه التهديدات بجدية. من جانبها، تبذل كراودسترايك جهودًا حثيثة لإصلاح العطل وتقديم تحديثات جديدة لضمان عدم تكرار هذه المشكلة في المستقبل.