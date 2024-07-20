إغلاق مؤقت وإصابة إثر اندلاع اشتباكات مسلحة في معبر رأس اجدير 

أكد مصدر أمني لوكالة أخبار ليبيا 24 إغلاق الطريق الساحلي بين زوارة ورأس إجدير؛ إثر اندلاع اشتباكات بين مجموعاتٍ مسلحة، قبل أن يعود للعمل مجددًا.

وأوضحَ المصدر أن الاشتباكات أسفرت عن إصابة أحد المواطنين، بالإضافة إلى وقف العمل في معبر رأس إجدير، قبل أن يستأنف عمله بشكل طبيعي فور انتهاء الاشتباكات التي قال إنها لم تستمر طويلاً.

وفي مطلع يوليو الحالي… أعلنتْ وزارة الداخلية في حكومة الوحدة منتهية الولاية إعادة افتتاح منفذ رأس إجدير الحدودي مع تونس، بعد إنهاء التجهيزات والترتيبات النهائية لإعادة افتتاحه بحضور عماد الطرابلس وزير الداخلية، وذلك بعد أن تعذّر افتتاحه لــ3 مرات فيما سبق..

وصباح اليوم… توجّهت أرتال عسكرية وسيارات شرطة من مدينة الزاوية إلى منفذ رأس إجدير الحدودي؛ استعدادًا لافتتاح المعبر من جديد.

وفي مطلع مايو.. باشرتْ اللجنة الأمنية المشكلة لإعادة تفعيل العمل في معبر رأس اجدير الحدودي مع تونس، العمل في المعبر.

– شلل الحركة التجارية في بن قردان

وفي أواخر مارس، أقدمت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة منتهية الولاية على إغلاق معبر رأس جدير الحدودي في مدينة بن قردان، على خلفية هجوم مجموعاتٍ مسلحة على تمركزات القوى الأمنية في المنفذ، الأمر الذي شل حركة مئات شحنات نقل البضائع والسلع المتنوعة، وإغلاق التجار لمحلاتهم المحادية للطريق الحدودية، مما أثر على التجارة البينية بين البلدين.