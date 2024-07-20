إسماعيل: الجمود السياسي في ليبيا بعد باتيلي يعيق التقدم

إسماعيل: ليبيا تعاني من جمود خانق بعد فترة المبعوث الأممي السابق باتيلي.

الحل الوحيد هو التوافق الليبي الليبي بدعم الأمم المتحدة للحفاظ على الاستقرار.

الانتخابات الرئاسية والتشريعية هي خيار الليبيين الأمثل لتنفيذ القوانين الانتخابية.

ضرورة وجود خارطة طريق واضحة لتوحيد مؤسسات الدولة وتشكيل حكومة موحدة

تعيش ليبيا اليوم حالة من الجمود السياسي الخانق، حيث لم تكن فترة المبعوث الأممي السابق عبد الله باتيلي مثمرة بالقدر المطلوب. ففي الوقت الذي كانت تنتظر فيه ليبيا جهودًا تساهم في فك عقدة الأزمة السياسية، جاءت فترة باتيلي كفترة ثقيلة لم تقدم شيئًا يذكر، بل أضاعت الكثير من الوقت والفرص. هذا ما أكده السنوسي إسماعيل، المتحدث السابق باسم مجلس الدولة، الذي يرى أن الوضع الحالي في ليبيا يتطلب حلولًا جذرية ومبادرات فعالة للخروج من هذا المأزق.

يعتبر إسماعيل في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24″ أن الحل الوحيد للأزمة الليبية هو التوافق الليبي الليبي، بمساعدة الأمم المتحدة. هذه الرؤية تأتي في ظل جهود مجلسي النواب والدولة، التي على الرغم من إشادة البعثة الأممية بها، إلا أنها لم تُستثمر بالشكل المطلوب من قبل باتيلي. وأشار إسماعيل إلى أن البعثة كانت دائمًا ما تطرح بدائل، لكنها لم تكن تتبنى خطوات عملية واضحة.

في هذا السياق، يرى إسماعيل أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية هي الخيار الأمثل لليبيين، بعد تنفيذ القوانين الانتخابية الصادرة من مجلس النواب وتشكيل حكومة موحدة. هذه الحكومة يجب أن تكون حكومة كفاءات مؤقتة، تهدف بشكل رئيسي إلى إنجاز الانتخابات، وتكون مسؤولة عن إدارة المرحلة الانتقالية بشكل فعال.

وأوضح إسماعيل أن تحقيق هذه الخطوة قد يستغرق وقتًا، ولكن الأهم هو عدم ترك الأمور مفتوحة في ليبيا. وأكد على ضرورة وجود خارطة طريق واضحة ومحددة لتوحيد مؤسسات الدولة وتشكيل حكومة موحدة. هذا بالإضافة إلى تيسير عمل المفوضية العليا للانتخابات، من أجل إطلاق صافرة العملية الانتخابية للانتخابات الرئاسية والتشريعية وفق القانون المتفق عليه.

التوافق الليبي الليبي لا يتوقف عند الانتخابات فقط، بل يجب أن يكون نهجًا مستمرًا في إدارة كافة الملفات الوطنية. فالجهود المشتركة بين مجلسي النواب والدولة في العاصمة المصرية القاهرة أكدت على ضرورة استمرار الحوار المباشر بين الليبيين، بهدف إنهاء الأزمة السياسية وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد.

كما تم الاتفاق على ضرورة تقديم مقترح خارطة طريق من قبل أعضاء المجلسين، باعتباره المسار السياسي لاستكمال باقي الاستحقاقات الضرورية للوصول إلى الانتخابات. هذه الخارطة يجب أن تكون شاملة، تأخذ في الاعتبار كافة التحديات وتضع حلولًا عملية لها، بما يضمن تحقيق الاستقرار والتنمية في ليبيا.

ختامًا، يرى السنوسي إسماعيل أن ليبيا بحاجة إلى رؤية واضحة واستراتيجية شاملة للخروج من الأزمة الحالية. هذه الرؤية يجب أن تكون مبنية على التوافق الليبي الليبي، بدعم من المجتمع الدولي، مع التركيز على تنفيذ الانتخابات وتوحيد المؤسسات. فقط من خلال هذه الخطوات يمكن لليبيا أن تتجاوز الجمود السياسي وتبدأ في بناء مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.