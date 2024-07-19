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وفد من المجلس الأعلى في زيارة رسمية للمغرب

توطيد العلاقات الثنائية

19 يوليو، 2024 9:23 م
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أخبار ليبيا 24

وصل وفد من المجلس الأعلى للدولة إلى العاصمة المغربية الرباط،  تلبية لدعوة رئيس مجلس المستشارين المغربي النعم ميارة، وذلك لتعزيز عمل اللجان الثنائية بين المجلسين.

تعزيز التعاون المشترك بين البلدين

وترأس الوفد الليبي  عمر العبيدي النائب الثاني لرئيس المجلس، وبحسب بيان المجلس الأعلى على صفحته في فيسبوك، تأتي  هذه الزيارة تأتي استكمالاً للزيارات السابقة لرئيس المجلس محمد تكالة؛ في إطار التعاون المشترك بين المجلسيْن وتبادل الخبرات، وكذلك لتعزيز التواصل بين اللجان الدائمة في المجلسين.

والتقى النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة عمر العبيدي والوفد المرافق له، أمس الخميس، رئيسَ مجلس المستشارين بالبرلمان المغربي النعم ميارة، والأمين العام للمجلس الأسد الزروالي.

وأشار المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة، أنه من المقرر أن يعقد المجلسين في المغرب عدداً من الاجتماعات القادمة استكمالاً للخطط والمباحثات الحالية.

لجنة الشؤون السياسية تجتمع بالبعثة الأممية

وفي سياق آخر منفصل، اجتمعت لجنة الشؤون السياسية، بمقر المجلس مع أحد أعضاء المكتب السياسي بالبعثة الأممية للدعم في ليبيا، وذلك للتباحث والتشاور حول ما تقوم به البعثة من خلال مكتبها السياسي لأجل إيجاد طريقة لحلحلة الوضع السياسي الراهن، لاسيما بعد تجميد اللقاء المزمع إقامته برعاية جامعة الدول العربية، بحسب بيان المجلس الأعلى.

 

كذلك تباحث المجتمعون إلى سبل التوصل لتوافق سياسي بين الأطراف الليبية تنهي حالة الانقسام التي طال أمدها.

ويسود حالة من الصراع والتوتر في العلاقات بين مجلس الدولة والنواب خاصة بعد اعتماد الأخير للموازنة العامة للبلاد دون الرجوع للأعلى الأمر الذي ترتب عليه رفض المجلس الأعلى للدولة لاعتماد الميزانية.

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19 يوليو، 2024 9:23 م
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