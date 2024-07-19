وفد أفريكوم يصل مصراتة للتباحث مع القيادات العسكرية

أخبار ليبيا 24

زار وفد من القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم)، مدينة مصراتة وذلك للاجتماع مع عدد من القيادات العسكرية بالمنطقة الوسطى، عقب زيارة (الأفريكوم) لطرابلس ولقاء عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية.

بحث سبل التعاون العسكري

وضم وفد (أفريكوم) الذي زار مصراتة كلا من نائب قائد (أفريكوم) الفريق جون برينان، وقائد قيادة العمليات الخاصة الأميركية في أفريقيا الأدميرال رونالد فوي، والقائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا جيرمي برنت والملحق العسكري بالسفارة.

وبحسب بيان السفارة الأمريكية على حسابها بموقع (إكس) فإن وفد (الأفريكوم) التقى مع آمر المنطقة العسكرية الوسطى الفريق محمد موسى، وقائد قوة مكافحة الإرهاب اللواء محمد زين، وآمر الكلية الجوية مصراتة اللواء محمد رجب القصيبات، وآمر «اللواء 53» اللواء أحمد هاشم.

وأوضحت السفارة عن بعض تفاصيل اللقاء قائلة ” أكدنا دعم الولايات المتحدة للجهود الليبية للحفاظ على سيادة ليبيا وتوحيد المؤسسات العسكرية. كما اتفقنا على تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وأمن الحدود وزيادة الفرص التعليمية والتطور المهني للضباط من كل أنحاء ليبيا”.

وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة من الزيارات يقوم بها وفد (الأفريكوم) إذ اجتمع الوفد مع عدد من القيادات العسكرية والسياسية في كل من طرابلس وبنغازي، ة لبحث التعاون المشترك مع الجيش الأميركي الذي يتطلع لاستئناف علاقات التعاون مع القوى العسكرية في ليبيا.

والتقى خلال الأيام القليلة الماضية وفد (أفريكوم) مع اللواء صدام حفتر رئيس أركان القوات البرية التابع للقيادة العامة للجيش الليبي، وبحث عدد من الملفات من مكافحة الإرهاب وفتح آفاق التدريب العسكري.