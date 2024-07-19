“من اليوم الأول قوات الجيش معنا” عن كارثة درنة

أخبار ليبيا 24

بعد أن روى لنا ناصر الحصادي، شهادته عن فيضانات درنة في سبتمبر 2023 في الثلاثة أجزاء السابقة، والتي أودت بحياة الألاف من أهالي المدينة، وقد ناصر أسرة أخيه دفعة واحدة وجيرانه وأصدقائه، يحكي لنا عن الدور الكبير للجيش الليبي ومساعدته للأهالي منذ الساعات الأولى لحدوث الكارثة.

عن دور الجيش الكبير

يقول ناصر عن قوات الجيش الليبي “من اليوم الأول كانت قوات الجيش معنا، يبحثوا عن الانقاذ وكان اللواء صدام حفتر، متواجد في درنة وهذه كلمة حق، لأن نحن في درنا لم يقف معنا أي أحد إلا القوات المسلحة”.

ويتابع ناصر الحصادي “الحمدلله أن لدينا قيادة حكيمة، لأن المجتمع الدولي وحكومة الوحدة الوطنية لم يقدموا أي شيء لدرنة”.

وعن وقوف الجيش مع أهالي المدينة الملتاعين الذين فقدوا نصف مدينتهم يقول ناصر “الموضوع مش مالي فقط، الفكرة في جبر الخواطر كان أفراد من الضباط والقوات المسلحة يبكوا معاي ويواسوا فيا على فقدي”.

وعن فزعة الليبيين من الغرب والجنوب ومن كافة البلاد يقول نصار “لما فزعوا الليبيين شعرنا أن نحن أسرة واحدة ونأكد أن المجتمع الدولي لم يقدم أي شيء فقط كلام في الإعلام”.

المطالبة بالقصاص

عن القصاص ومحاسبة من تسبب في انهيار السدود ودمار المدينة يرى ناصر “أول شخص يفترض أن يحاسب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، لأن موضوع السد من سنة 1998 معروف أنه يحتاج لصيانة، وجميعهم على دراية بوضع السد والمرحوم إبراهيم القاضي كاتب تقرير عام 1998 وتقرير عام 2002 وآخر عام 2008 و2012 بين فيها وضع السد”.

ويتابع “الحكومات الخمسة أو الستة لم تهتم بالسدود والمسؤولية تقع على الجميع، أنا أحملها على الدولة بالكامل في عهد معمر أو الحكومات الأخرى”.