مفاوضات جينف تحرز تقدماً بسيطاً في ملف الصراع السوداني

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انتهت المفاوضات غير المباشرة بين وفدي الجيش السوداني و(قوات الدعم السريع) التي شهدتها مدينة «جنيف» السويسرية برعاية الأمم المتحدة، والخاصة بتعزيز إيصال المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين في السودان.

تقدمات في المفاوضات السودانية

وخلصت المفاوضات الأممية بالتزامات أحادية من أحد طرفي الصراع ولم تحدده الأمم المتحدة، لكن «قوات الدعم السريع» أعلنت، في بيان منفصل، التزامها بإيصال المساعدات الإنسانية بالتنسيق مع «الوكالة السودانية للإغاثة»، وبتعزيز حماية المدنيين، استجابة لمطلب الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، في حين التزم وفد الحكومة السودانية الصمت ولم يعلق.

ووفقاً لمكتب المبعوث الشخصي للأمين العام للسودان رمطان لعمامرة، في بيان صحافي، الجمعة، قال لعمامرة إن “أحد الطرفين”، من دون أن يسميه، أعلن التزامه بتعزيز المساعدة الإنسانية وحماية المدنيين، وعَدّ مناقشات جنيف “خطوة أولية مشجعة”.

وأكد العمامرة على “سأظل تحت تصرفهما من أجل الاستمرار المنشود لهذه العملية، ولحث الطرفين على تكثيف مشاركتهما من أجل السلام من أجل الشعب السوداني ومستقبل البلاد”.

ووصفت (الدعم السريع) المفاوضات غير المباشرة بأنها كانت «أحادية» بين وفده والأمم المتحدة، وقال إنها جرت “في جو إيجابي، وسادتها مناقشات بناءة ومثمرة تسهم في تعزيز التعاون المشترك لفائدة الشعب السوداني”.

وشهدت مدينة جنيف خلال الفترة بين 11 و18 يوليو الحالي، مفاوضات غير مباشرة بين وفد يمثل الجيش السوداني وآخر يمثل (قوات الدعم السريع)، تهدف لتقديم المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين.