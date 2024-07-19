معزب: اجتماع القاهرة لم يأتِ بجديد وخارطة الطريق تعيدنا خطوة للوراء

في تصريح خاص لـ “أخبار ليبيا 24″، عبّر محمد معزب عضو مجلس الدولة عن رؤيته لاجتماع القاهرة وخارطة الطريق التي تمخضت عنه. أشار معزب إلى أن اجتماع أعضاء مجلس الدولة ومجلس النواب لم يأتِ بجديد سوى ترتيب الأفكار والمقترحات ضمن خارطة طريق. اللقاء الذي جمع القيادات الثلاث في القاهرة كان له أثرٌ إيجابي في فتح بابٍ في جدار القوانين التي أقرتها لجنة 6+6، والتي تُعد المعضلة الرئيسية التي تقف في وجه إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

ومع ذلك، يرى معزب أن اجتماع الأمس أعادنا خطوة للخلف، مشيراً إلى أن هناك آلية تم مناقشتها مع رئيس مجلس النواب تتعلق باختيار رئيس حكومة جديد. هذه الآلية تقتضي فتح باب قبول الترشيحات في مجلس الدولة أولاً، إلا أن النقاشات التي نجمت عن اجتماع الأمس أرجعتنا خطوة أخرى للخلف.

محمد معزب يصرح أن اجتماع القاهرة لم يأتِ بجديد سوى ترتيب الأفكار والمقترحات، وأنه أعادنا خطوة للخلف في ظل معضلة القوانين المعيقة للانتخابات.

إلى ذلك، أكد معزب أن القوانين التي أقرتها لجنة 6+6 تمثل تحديًا كبيرًا، مشددًا على ضرورة تجاوز هذه العقبات للوصول إلى إجراء الانتخابات في موعدها المحدد. أضاف معزب أن اجتماع القاهرة كان ضروريًا لترتيب الأفكار والمقترحات، لكنه لم يأتِ بحلول جديدة تُسهم في حلحلة الأزمة السياسية في البلاد.

وأوضح معزب أن النقاشات حول آلية اختيار رئيس حكومة جديد قد تفتح آفاقًا جديدة، لكنها تحتاج إلى توافق أكبر وإرادة سياسية قوية من جميع الأطراف المعنية. واختتم معزب حديثه بالتأكيد على أن العودة للخلف ليست خيارًا مطروحًا، وأنه يجب العمل على تجاوز العقبات القانونية والسياسية لتحقيق الاستقرار والتنمية في ليبيا.