ليبيا تتصدر الدول الأفريقية في مؤشر تنمية التكنولوجيا

أخبار ليبيا 24

تصدرت ليبيا قائمة الدول الأفريقية في مؤشر تنمية التكنولوجيا لعام 2024، وفقاً لتقرير الاتحاد الدولي للاتصالات، وتقدمت ليبيا إلى المركز الأول قاريا في المؤشر، بعدما كانت تحتل المرتبة الخامسة العام الماضي.

زيادة معتبرة في مؤشر ليبيا

ونوه التقرير بالطفرة التي حققتها ليبيا بتسجيلها 88.1 نقطة، وبزيادة 11% عن الرقم المسجل العام الماضي، جعلتها تتصدر على حساب المغرب التي حلت ثانية في التصنيف القاري بواقع 86.8 نقطة، تليها سيشيل بـ84.7 نقطة، ثم موريشيوس بـ84.2 نقطة، وفي المرتبة الخامسة جنوب أفريقيا بـ83.6 نقطة.

وتعمل الحكومات والجهات المختصة على اللحاق بالتطور التكنولوجي حول العالم، عبر الحوكمة التقنية ورفع الوعي لدى المواطن البسيط بالخدمات التقنية التي تقدمها الجهات الحكومية.

ويضيف التقرير أن ليبيا سجلت 88.2 نقطة للاتصال الشامل و87.9 نقطة للاتصال الملموس، ما يظهر “تقدما ملحوظا في تغطية الشبكة والقدرة على تحمل التكاليف وحركة البيانات المتنقلة”، ما يدل على تمكن البلاد من “تطوير بنية تحتية متينة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات”، على الرغم من أنها موزعة بشكل غير متساو عبر أراضيها.

وأشار التقرير إلى أن الاتصال الشامل يعني قدرة الولوج على نطاق واسع عبر البنيات التحتية المختلفة للاتصالات الرقمية “الإنترنت وشبكات الهواتف المحمولة”، في حين أن الاتصال الملموس يمثل “الاستخدام الحقيقي والأمثل لهذه التقنيات”.

تعرف على قائمة أفضل الدول الأفريقية التي حققت تنمية تكنولوجية

ليبيا 88.1 نقطة

المغرب 86.8 نقطة

سيشل 84.7 نقطة

موريشيوس 84.2 نقطة

جنوب أفريقيا 83.6 نقطة.