عطل تقني عالمي يضرب شركات النقل الجوي وسكك الحديد ووسائل الإعلام

عطل تقني عالمي يؤثر على شركات الطيران والقطارات ووسائل الإعلام.

تأخيرات وإلغاءات للرحلات الجوية في مطارات سيدني وبرلين ومدن أخرى.

توقف خدمات قناة سكاي نيوز البريطانية عن البث المباشر.

مايكروسوفت تحقق في مشكلات تتعلق بالخدمات السحابية في الولايات المتحدة.

في يوم مشوب بالفوضى والارتباك، شهد العالم خللاً تقنيًا غير مسبوق أثر على العديد من القطاعات الحيوية، من وسائل الإعلام إلى المستشفيات والمطارات. فقد أدى هذا العطل إلى شلل في نظم تكنولوجيا المعلومات، مما تسبب في تعطيل رحلات الطيران وإيقاف خدمات القطارات وانقطاع البث الإعلامي، ليعم الفوضى والارتباك بين الناس.

مطار سيدني يعاني من توقف الرحلات الجوية والفوضى تسود

بدايةً، لم يكن أحد يتوقع أن عطلًا في أحد خوادم شركة “كراود سترايك” سيؤدي إلى هذا الكم الهائل من الأضرار. فالخلل التقني الذي بدأ في ساعات متأخرة من ليل الخميس، امتد بسرعة ليشمل العديد من وسائل الإعلام والمستشفيات والمطارات حول العالم. وأثرت هذه الحادثة بشكل خاص على شركات الطيران، حيث توقفت الرحلات الجوية في مطار سيدني الأسترالي، وسادت حالة من عدم اليقين والفوضى بين المسافرين. وفي مطار برلين، أعلنت السلطات عن تأخيرات كبيرة بسبب خطأ فني أدى إلى توقف شاشات المغادرة عن العمل، مما تسبب في تفويت بعض الركاب لرحلاتهم.

شركة يونايتد إيرلاينز تعلق رحلاتها بسبب العطل التقني

وفي إسبانيا، أبلغت شركة تشغيل المطارات “آينا” عن “حادث” لأنظمة الكمبيوتر في جميع المطارات الإسبانية، مما أدى إلى تأخير الرحلات الجوية. وقالت الشركة إنها تعمل على حل المشكلة بأسرع وقت ممكن، مشيرة إلى أن العمليات تجري بالأنظمة اليدوية في الوقت الحالي. ومن جهة أخرى، تعرضت محطة قطارات كبرى في المملكة المتحدة لعطل واسع النطاق في الإنترنت، مما أدى إلى توقف خدمات القطارات ونشر الفوضى بين الركاب.

لم تقتصر الأضرار على قطاع النقل فقط، بل طالت أيضًا وسائل الإعلام، حيث توقفت قناة سكاي نيوز البريطانية عن البث المباشر بسبب انقطاع الخدمة. وقال الرئيس التنفيذي للشركة إن القناة لم تتمكن من البث المباشر هذا الصباح، مما أثار استياء المشاهدين. وأعلنت شركة الاتصالات الأسترالية أنها تواجه “اضطرابًا” في خدماتها أيضًا، مما أدى إلى انقطاع الخدمة عن العديد من العملاء.

قناة سكاي نيوز تتوقف عن البث المباشر نتيجة لانقطاع الخدمة

وعلى الرغم من حجم الأضرار، حاولت شركة مايكروسوفت احتواء الوضع بإجراءات تخفيفية. وقالت الشركة إنها تتخذ “إجراءات تخفيفية” بعد مشكلات الخدمة التي بدأت في ساعات متأخرة من ليل الخميس. وأكدت أنها تحقق في مشكلات تتعلق بالخدمات السحابية في الولايات المتحدة، مما أثر على العديد من تطبيقاتها وخدماتها. ورغم هذا، أظهرت الشركة تحسنًا مستمرًا في خدماتها مع استمرار نقلها لبنية تحتية غير متأثرة.

من ناحية أخرى، أكدت وزارة الخارجية الإماراتية أن الخلل الفني أثر على جميع أنظمتها الإلكترونية، وناصحة المواطنين بعدم القيام بأي معاملات لحين استقرار الوضع. وفي الولايات المتحدة، تضررت أنظمة السجلات الطبية بالمستشفيات بشكل واسع، مما أثر على تقديم الرعاية الصحية للمرضى. وفي مصر، أعلنت مصادر حكومية أن منظومة الطيران المدني لم تتأثر بالعطل التقني، مما جلب قليلًا من الطمأنينة في ظل هذا الحدث الضخم.

مايكروسوفت تتخذ إجراءات تخفيفية لمعالجة مشاكل الخدمة

وفي باريس، أعلنت اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس عن تأثرها بالأعطال التقنية العالمية، مما أثار مخاوف بشأن جاهزية التحضيرات للحدث الرياضي الكبير. وفي واشنطن، تم تعليق جميع خدمات القطارات بسبب الخلل، مما سبب ارتباكًا كبيرًا في حركة النقل والمواصلات.

وقد علّقت وزارة التنمية الرقمية الروسية على الحدث بقولها إن ما حدث مع “مايكروسوفت” يظهر أهمية استبدال البرامج الأجنبية المستوردة، موجهة رسالة قوية نحو الاعتماد على الذات في مجال التقنية. وأكدت مايكروسوفت أنها تحقق في مشكلات تتعلق بالخدمات السحابية، مشيرة إلى أن انقطاع الخدمة بدأ في ساعات متأخرة من ليل الخميس.

هذا الحدث الضخم يسلط الضوء على هشاشة البنية التحتية الرقمية العالمية وأهمية تأمينها من الأعطال والتدخلات الخارجية. فقد أثبت هذا الخلل التقني أن العالم مترابط بشكل لا يمكن تجاهله، وأن أي خلل في نقطة ما يمكن أن يؤدي إلى تأثيرات واسعة النطاق تشمل قطاعات حيوية متعددة.