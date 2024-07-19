عبد الكبير: ساسة اليوم في ليبيا وتونس بلا إرادة حقيقية والفوضى تتفاقم منذ 2011

عبد الكبير: ساسة ليبيا وتونس اليوم هواة بلا إرادة حقيقية، بعكس القذافي وبن علي.

عبد الكبير: الفوضى سيطرت على المنطقة بعد أحداث 2011.

عبد الكبير: الحدود باتت تحت سيطرة المليشيات والإرهابيين والمهربين.

عبد الكبير: انقسام ليبيا يهدد المنطقة بأكملها.

عبد الكبير: لا يمكن إدارة معبر رأس جدير بحكومات مفلسة ومرتهنة للخارج.

عبد الكبير: استعادة وحدة ليبيا مستبعدة في ظل الخلافات الحالية.

منذ أحداث 2011، تعيش المنطقة على وقع الفوضى والانقسام، حيث يعاني كل من ليبيا و تونس من انعدام الاستقرار السياسي والأمني، ما أثر بشكل كبير على العلاقات الثنائية بين البلدين وعلى مستقبل معبر رأس جدير الحدودي. في حديثه الأخير، أبدى مصطفى عبد الكبير، رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، قلقه الشديد من الحالة الراهنة، مشيرًا إلى أن السياسيين الحاليين في ليبيا وتونس يفتقدون إلى الإرادة الحقيقية لتحقيق الاستقرار والتكامل، على عكس الزعماء السابقين مثل القذافي وبن علي.

عبد الكبير: تحويل رأس جدير إلى أكبر معبر بري يتطلب إرادة حقيقية وسلطات قوية

وأوضح عبد الكبير في تصريحات تلفزيونة تابعتها “أخبار ليبيا 24” أن الفوضى أصبحت السمة السائدة في المنطقة منذ أحداث 2011، حيث سيطرت المليشيات والإرهابيون والمهربون على الحدود. هذا الوضع المأساوي لم يؤثر فقط على البلدين، بل يهدد استقرار المنطقة بأكملها. الفشل في إدارة معبر رأس جدير، الذي من المفترض أن يكون أكبر معبر بري في إفريقيا، يعود إلى الحكومات الضعيفة والمفلسة التي ترتهن للخارج ولا تمتلك الإرادة الحقيقية لتحقيق الطموحات الكبيرة.

وأكد عبد الكبير أن رغبة البلدين في تحويل رأس جدير إلى نافذة دولية تربط بين قارتين أو أكثر، تبقى حلمًا بعيد المنال في ظل الظروف الحالية. السياسيون الحاليون، بنظر عبد الكبير، لا يضعون هذا الطموح ضمن أولوياتهم. استعادة وحدة ليبيا، التي تعد مفتاحًا لتحقيق الاستقرار في المنطقة، تبدو مستبعدة في ظل الخلافات المستمرة بين الفرقاء، وهو ما يجعل إجراء انتخابات نزيهة وناجحة أمرًا شبه مستحيل.

عبد الكبير: السياسيون الهواة في ليبيا وتونس يفتقدون للإرادة الحقيقية لتحقيق الاستقرار والتكامل

الفراغ السياسي والأمني الحالي في ليبيا وتونس أدى إلى ملء قطاعات التجارة والتبادل التجاري بأطراف داخلية وخارجية تسعى لاستنزاف ثروات البلدين، خصوصًا ليبيا التي تعتبر كنزًا للموارد الطبيعية. هذه الأطراف عملت بجد على إبقاء المنطقة في حالة من اللااستقرار، وكان آخرها أحداث 18 مارس 2024 التي أدت إلى إغلاق معبر رأس جدير بشكل مباشر.

المعبر، الذي يعد شريان الحياة للاقتصاد المحلي في المناطق الحدودية، لا يزال في حالة غير مستقرة، ما يجعل الحديث عن الديمومة والاستقرار أمرًا بعيد المنال. ضعف الدولتين وغياب تطبيق القانون يعرقلان أي محاولات جادة لتحقيق الاستقرار الدائم. السياسة الأمنية التونسية نجحت إلى حد ما في التصدي لتهريب الأسلحة والمخدرات، كما تمكنت تونس من إبرام صفقات مع الطرف الليبي، مما أتاح القبض على عناصر إرهابية خطيرة كانت تخطط لإسقاط الدولة.

منذ عام 1987، فتحت الحدود بين ليبيا وتونس، وأصبح دخول البلدين ببطاقات شخصية بدلًا من جوازات السفر، مما ساهم في ازدهار التجارة والتكامل الاقتصادي الحقيقي. رفض النظام التونسي القرارات الدولية ضد ليبيا وتحول رأس جدير إلى منفذ رئيسي، مما أفشل محاولات الولايات المتحدة لحصار ليبيا.

لكن مع قدوم أنظمة غير مستقرة في 2011، لم يدم هذا التقارب سوى أشهر قليلة، وعادت التوترات بين البلدين. شبح الانقسام يخيف الجميع، داخل وخارج ليبيا، وكل المؤشرات تدل على أن هذا الانقسام بدأ منذ انتخابات 2013. مسألة عودة ليبيا موحدة تتطلب جهودًا كبيرة وإرادة قوية، وهي غائبة الآن وغير موجودة.

انتشار الميليشيات المسلحة ومافيا الاتجار بالأسلحة والمخدرات والبشر يظل عاملًا مهمًا في الصراع في ظل غياب دولة قوية. هذا الوضع ينبئ بنشوب حروب داخل ليبيا قد تكون طويلة وإن كانت متقطعة، مما يزيد من تعقيد الوضع ويجعل الحلول بعيدة المنال.

في الختام، يرى عبد الكبير أن التحول نحو الاستقرار والتنمية يتطلب إرادة سياسية حقيقية وسلطات قوية، وهو ما يفتقر إليه البلدان حاليًا. بدون هذه الإرادة والسياسات القوية، سيظل رأس جدير وغيره من المعابر الحدودية نقاط ضعف تستغلها الجماعات المسلحة والمهربون، مما يزيد من تعقيد الأوضاع الأمنية والاقتصادية في المنطقة بأسرها.