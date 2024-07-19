شركة توسيالي للصلب الأخضر تبرم اتفاقية لإنشاء أكبر مصانعها في بنغازي

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أعلنت شركة (توسيالي) التركية لإنتاج (الصلب الأخضر)، توقيعها اتفاقية مع شركة ليبيا المتحدة لصناعة الحديد والصلب (SULB) لبناء ما وصفته بـ”أكبر مجمع في العالم للحديد المختزل المباشر” بمدينة بنغازي، بسعة إجمالية تبلغ 8.1 مليون طن.

عن الاتفاقية وتفاصيلها

وبحسب الاتفاقية، أسست الشركتان شركة جديدة مقرها بنغازي تحمل للأسم (توسيالي – صلب) تتولى تأسيس المشروع الذي يتضمن “سلسلة من الاستثمارات المهمة التي تسهم بشكل كبير في تطوير الصناعة في ليبيا، وخاصة تطوير قطاع الحديد والصلب وتوفير فرص العمل”، وفقا لبيان صادر عن الشركة التركية.

يهدف المشروع الأضخم والأول من نوعه إلى إنشاء مصانع بتقنية «MIDREX Flexi» للحديد المختزل المباشر، المستخدمة أيضًا في شركة «توسيالي – الجزائر»، وتتيح هذه التقنية العمل باستخدام الهيدروجين، وهو مصدر طاقة نظيف، ما يجعله أحد القواعد الرائدة عالميًا لإنتاج «الصلب الأخضر»، حسب البيان.

وأوضحت الشركة التركية “بدء الاستثمارات على الفور في المرحلة الأولى من مجمع الحديد والصلب المتكامل»، الذي ستبلغ طاقته 2.7 مليون طن، ويهدف المشروع إلى تغذية المنطقة بالكامل بالإضافة إلى أوروبا بالصلب الأخضر.

وأوضح رئيس شركة (توسيالي) فؤاد توسيالي “أعتقد اعتقادًا راسخًا أننا سنكون روادًا في تحويل صناعة الصلب الليبية إلى نظام بيئي يلبي احتياجات صناعة الصلب العالمية من خلال إنتاج منتجات فولاذية خضراء عالية الجودة مع انبعاثات كربونية منخفضة، والاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة والابتكار والبحث والتطوير في المنشأة المتكاملة التي سوف ننشئها”.

ومن جانبه قال رئيس مجلس إدارة شركة ليبيا المتحدة لصناعة الحديد (SULB) أحمد جادالله “إن خطوة حاسمة نحو التصنيع في بنغازي وتطوير صناعة الصلب من خلال الشراكة مع توسيالي”، متوقعا أن يسهم هذا الاستثمار في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين ليبيا وتركيا وأن يحول بنغازي إلى “لاعب رئيسي في إنتاج الصلب العالمي”.