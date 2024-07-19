جمهورنا يرى “لن يتفقوا ” و “مجلس الدولة جسم غير شرعي”

أخبار ليبيا 24

ترقب الليبيون اجتماع القاهرة الذي جمع قيادات مجلس النواب والأعلى للدولة، متأملين أن ينتج عن هذا اللقاء توافق حقيقي ينهي حالة الانقسام في البلاد بتشكيل حكومة موحدة تقود البلاد وسط التخبط السياسي الذي نشهده منذ أعوام.

نتيجة الاستطلاع

ولكن لم ينتج عن هذا اللقاء أي نتائج تذكر، وهذا ما توقعه متابعين أخبار ليبيا 24 على صفحتنا بفيسبوك في استطلاع رأى عن “هل سيتوصل مجلسي النواب والأعلى لوصول إلى توافق لتشكيل حكومة موحدة؟”.

علق المتابع عبدالوهاب السراوي “مستحيل يتفقوا لأن مجلس الدولة جسم غير شرعي والغرض منه التفريق وزرع الفتنة بين أبناء الوطن”.

وعلق المتابع عبدالله كشيدة “نأمل أن يتفقو ولكن لا اعتقد ذلك لأنهم سيخسرون الكثير لو حددوا موعد للانتخابات”.

في حين علق المتابع جمعة “والله مافيهم خير مصالحهم وبس”.

تشير نتائج الاستطلاع إلى ما مدى استياء الشارع الليبي من الوضع السياسي، وهيمنة القوى الحالية على المشهد السياسي والذي تتحكم به أجندة خارجية أيضاً، جعلت من ليبيا دولة تتصارع منذ أعوام، ويعاني فيها المواطن من مشاكل متنوعة.

وبحسب تصريحات لـ “أخبار ليبيا 24″، قال محمد معزب عضو مجلس الدولة إن الاجتماع لم يأتِ بجديد سوى ترتيب الأفكار والمقترحات ضمن خارطة طريق.

وأضاف أن للقاء أثرٌ إيجابي في فتح بابٍ في جدار القوانين التي أقرتها لجنة 6+6، والتي تُعد المعضلة الرئيسية التي تقف في وجه إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.