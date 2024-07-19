الفعاليات الوطنية في مصراتة ترحب بنتائج اجتماع القاهرة

رحبتْ الفعاليات الوطنية في مصراتة بنتائج الاجتماع الموسع لأعضاء مجلسي النواب و الدولة في القاهرة، مؤكدةً على «ضرورة اتخاذ خطوات عملية لتجسيد التوافق بين المجلسين، وفتح باب الترشيحات لمنصب رئيس الحكومة» بحسبِ بيان الفاعليات.

كما دعت الفاعليات إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وفق القوانين المتفق عليها من لجنة 6+6 الصادرة عن مجلس النواب، مشدّدةً على «أهمية توسيع دائرة التشاور والتوافق مع مختلف الأطراف السياسية لتنفيذ القوانين الانتخابية والاستحقاقات اللازمة لإنهاء الأزمة.

وحضّتْ الفعاليات الوطنية البعثة الأممية والأطراف الدولية إلى احترام التوافقات الوطنية ودعمها والتفاعل معها بإيجابية» بحسبِ بيانها.

بدوره رحبَ المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، بمخرجات اجتماع أعضاء مجلسي النواب والدولة في القاهرة.

واعتبرَ المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، أنَ ما جاء في بيان الاجتماع خطوة وصفها بالإيجابية في الاتجاه الصحيح، مؤكدًا على أهميةِ تنفيذ ما جاء في البيان والبدء في إجراءات تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة، بحسبِ بيان المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب.

وفي ردود الأفعال… رحبَ «تكتُل إحياء ليبيا» بالبيان الختامي لمباحثات أعضاء مجلسي النواب والدولة في القاهرة، وما سبقهُ من اجتماعاتٍ عقدت في تونس ومصراتة.

ودعا «تكتُل إحياء ليبيا» بعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدّولي إلى الترحيب بهذا البيان، ودعمه؛ احترامًا للحلول الليبية التوافقية، وخروجًا من حالك الانسداد السياسي الذي وصفهُ التكتل بالخانق، وما نتج عنه من مفاسد ومظالم وإفقار للمواطن الليبي بحسبِ تعبير البيان.