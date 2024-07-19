الدولار يستقر أمام الدينار في السوقين الرسمية والموازية

استقرتْ أسعار العملات الأجنبية والعربية في السوق الرسمية عند مستوياتها المعهودة دون تغييّر، إذ بلغ سعر صرف الدولار أمام نظيره الدينار مستوى 4.85 دينار في حين ثبُت سعر صرف الجنيه الإسترلينيعنجد مستوى 6.27 دينار، بينما سجل سعر صرف اليورو استقرارًا عند مستوى 5.26 دينار، وفقَ نشرة مصرف ليبيا المركزي.
وعلى صعيد العملات العربية… تشهد هي الأخرى استقرارًا، إذ سجلت أسعار العملات العربية في السوق الرسمية استقرارًا نسبيًا إذ بلغ سعر الريال السعودي عند 1.29 دينار، وكذلك الدينار التونسي عند 1.55 دينار، وحافظ الدرهم الإماراتي على سعره عند 1.32 دينار، وفقَ نشرة مصرف ليبيا المركزي الدوّرية للأسعار.
وبشكل عام…سجلت إيرادات النقد الأجنبي خلال أول 6 أشهر من العام الحالي 9.1 مليار دينار، وبحسب بيان الإيراد والإنفاق الصادر عن مصرف ليبيا المركزي، بلغ حجم الاستخدامات 18 مليار دينار، أما مستوى العجز بين حجم الإيراد والانفاق بلغ قرابة 9 مليار دينار وذلك عن الفترة من يناير وحتى يونيو الماضي، وفقَ بيان الإيراد والإنفاق الصادر عن مصرف ليبيا المركزي