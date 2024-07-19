الدولار يستقر أمام الدينار في السوقين الرسمية والموازية

أخبار ليبيا 24

استقرتْ أسعار العملات الأجنبية والعربية في السوق الرسمية عند مستوياتها المعهودة دون تغييّر، إذ بلغ سعر صرف الدولار أمام نظيره الدينار مستوى 4.85 دينار في حين ثبُت سعر صرف الجنيه الإسترلينيعنجد مستوى 6.27 دينار، بينما سجل سعر صرف اليورو استقرارًا عند مستوى 5.26 دينار، وفقَ نشرة مصرف ليبيا المركزي.

وعلى صعيد العملات العربية… تشهد هي الأخرى استقرارًا، إذ سجلت أسعار العملات العربية في السوق الرسمية استقرارًا نسبيًا إذ بلغ سعر الريال السعودي عند 1.29 دينار، وكذلك الدينار التونسي عند 1.55 دينار، وحافظ الدرهم الإماراتي على سعره عند 1.32 دينار، وفقَ نشرة مصرف ليبيا المركزي الدوّرية للأسعار.

أما تعاملات السوق الموازية التي تشهد تذبذبًا منذ اغسطس الماضي، فقد سجل سعر صرف الدولار أمام الدولار في تعاملات السوق الموازية «سوق المشير بطرابلس – سوق فينيسيا ببنغازي» مستوىً جديد عند 6.93 دينار، في حين سجل سعر صرف اليورو ارتفاعًا قدره 7.41 دينار لليورو الواحد، وثبُت سعر صرف الليرة التركية عند مستوى 0.20 دينار، في حين جرى تداول الدينار التونسي في السوق الموازية بسعر 2.15 دينار.

وبشكل عام…سجلت إيرادات النقد الأجنبي خلال أول 6 أشهر من العام الحالي 9.1 مليار دينار، وبحسب بيان الإيراد والإنفاق الصادر عن مصرف ليبيا المركزي، بلغ حجم الاستخدامات 18 مليار دينار، أما مستوى العجز بين حجم الإيراد والانفاق بلغ قرابة 9 مليار دينار وذلك عن الفترة من يناير وحتى يونيو الماضي، وفقَ بيان الإيراد والإنفاق الصادر عن مصرف ليبيا المركزي