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الخارجية الأمريكية: يوجد في ليبيا إمكانات عالية لجذب الاستثمارات

الخارجية الأمريكية: بيئة الاستثمار في ليبيا تواجه تحديات جمّة

19 يوليو، 2024 12:04 م
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أخبار ليبيا 24

سلطَ تقريرٌ أمريكي نشرتهُ وزارة الخارجية الأمريكية حول «بيئة الاستثمار في ليبيا لعام 2024» الضوء على الإمكانات الهائلة التي تتمتعُ بها ليبيا في مجال الاستثمار.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن ليبيا تتمتعُ بإمكانات عالية لجذب الاستثمار المحلي والأجنبي في البلاد، لكن بيئة الاستثمار تواجه العديد من التحديات أهمها الانقسام المؤسسي والفساد المستشري في الإدارة العامة، إذ حلت ليبيا في المرمز 170 من أصل 180 دولة على مستوى العالم في مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية لعام 2023، ناهيك عن مخاطر الجماعات المسلحة، مشيرةً إلى أن ليبيا كثيرًا ما تواجه مشاكل في عدم السداد أو السداد لي الوقت المناسب، بحسب الخارجية الأمريكية.

ولفتَ التقرير الذي نشرتهُ الخارجية الأمريكية إلى أبرز القطاعات التي تجذب الاستثمار الأجني، وهي النفط والغاز والكهرباء والبنية التحتية في حين تعاني قطاعات الصناعة، والتجارة، والسياحة من نقص الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية.

وأما فيما يتعلقُ بالتحديات والمخاطر التي تواجه المستثمرين في ليبيا، قال التقرير الذي نشرتهُ الخارجية الأمريكية إن الغموض يكتنف أسواق الإيجار في ليبيا، بالإضافة إلى قلة الشفافية في عملية منح التراخيص إضافة إلى ضعف الاستقلال القضائي وإنفاذ القانون، بحسبِ تقرير الخارجية الأمريكية.

19 يوليو، 2024 12:04 م
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