الأرصاد: استقرار في درجات الحرارة على معظم مناطق البلاد

توقعَ مركز الأرصاد الجوية أن تسود حالة الاستقرار والاعتدال في درجات الحرارة، على مناطق شمال البلاد، إذ ستتراوح درجات الحرارة القصوى على المناطق الساحلية مابين (30-33)مْ في حين تسجل درجات الحرارة على مناطق الدواخل مابين (35-38 )مْ مع رطوبة نسبية عالية خاصة على الشمال.

كما توقعَ مركز الأرصاد الجوّية احتمالية ظهور الضباب أثناء الليل وفي الصباح الباكر على بعض مناطق الساحل، وتكون الأجواء ساخنة نسبيًا على مناطق الوسط والجنوب حيث درجات الحرارة مرتفعة لتتراوح مابين (39-43)مْ، بحسب مركز الأرصاد.

ووفقًا لنشرة الأرصاد الجوّية من المتوقع أنَ تسجل درجات الحرارة زيادة طفيفة بداية الأسبوع على غرب البلاد لتتراجع منتصف الأسبوع، بحسب نشرة مركز الأرصاد.

مناطق «رأس احتى سرت، سهل الجفارة، جبل نفوسة»

من المتوقع أن تكون حالة السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، مع ظهور احتمال الضباب أثناء الليل وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية، على أن تكون الرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة، وأن تتراوح درجات الحرارة على المناطق الساحلية مابين (30–33)مْ ، ومابين (35-38)مْ على الدواخل وتسجل زيادة طفيفة خلال اليومين القادمين.

مناطق «الخليج و سهل بنغازي حتى أمساعد»

توقعت الأرصاد أن تكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، مع احتمال ظهور الضباب أثناء الليل وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة مابين (30-33)مْ على أغلب المناطق.

مناطق «الجفرة، سبها، غـات، غدامس، الحمادة»

ستكون حالة السماء صافية والرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى ستتراوح مابين (39–43)مْ.

مناطق «الواحات، السرير، تازربو، الكفرة»

ستكون حالة السماء صافية والرياح شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة؛ ودرجات الحرارة القصوى ستتراوح مابين (39 –41)مْ.