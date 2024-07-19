أسعار النفط تتراجع وتتخلى عن مكاسبها

تراجعتْ أسعار النفط الخام في جلسة تعاملات الجمعة، إثر المخاوف من أن النمو الصيني قد يتباطأ مما قد يعرض استهلاك الوقود العالمي للمخاطر، بحسبِ بلومبيرغ.

وجرى تداول خام برنت عند مستوى 84.72 دولار للبرميل، منخفضًا بـ0.39‎%‎ في حين جرى تداول الخام الأمريكي عند مستوى 82.29 دولار للبرميل، منخفضًا بما نسبته 0.53‎%‎ خلال جلسة الإغلاق الجمعة.

الجدير بالذكر أنَ تحالف منظمة أوبك+ قد وافقّ في يونيو على البدء في استعادة ما يقرب من 2.2 مليون برميل يومياً من الإنتاج المتوقف اعتبارًا من أكتوبر المقبل.

ومنذ أوائل أبريل الماضي.. تراجعت أسعار النفط الخام إذ فقدت أسعار النفط حوالي 10 بالمئة من قيمتها منذ منتصف أبريل الماضي في ظل التوترات الجيوسياسية في المنطقة وضبابية الطلب على الخام.

وفيما يتعلقُ بالانتاج المحلي… سجل معدل إنتاج ليبيا من النفط الخام خلال الـ24 ساعة الماضية أكثر من 1.273 برميل يوميًا، بحسبِ ما أكدتهُ المؤسسة الوطنية للنفط.

ووفقًا لنشرة المؤسسة الوطنية للنفط -الدوّرية- بلغ حجم إنتاج المكثفات 49.006 برميل يوميًا، في حين بلغ حجم إنتاج الغاز الطبيعي 220.638 برميل مكافئ، ليصبح إجمالي الإنتاج كاملاً 1.543.281 مليون برميل مكافئ، وفقَ نشرة المؤسسة الوطنية للنفط.

وفي وقتٍ سابق… بحثَ عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة، منتهية الولاية مع خليفة عبد الصادق، وزير النفط والغاز المُكلف ومسعود سليمان، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المُكلف؛ آخر مستجدات قطاع النفط ومستويات الإنتاج.