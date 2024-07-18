منتدى اقتصادي ليبي – كوري مرتقب في نوفمبر المقبل

أخبار ليبيا 24

بحث محمد الحويج وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية مع سفير كوريا الجنوبية لدى ليبيا جانغ جيهاك، السبل الممكنة لتنظيم منتدى اقتصادي ليبي كوري بالعاصمة طرابلس في شهر نوفمبر القادم.

فتح آفاق التعاون الاقتصادي مع كوريا الجنوبية

وبحسب بيان الوزارة، فإن المنتدى يهدف أن تكون المشاركة الكورية واسعة الناطق، بحيث تشمل الشركات الاستثمارية الكورية ورجال الأعمال، وذلك تحت إشراف وتنظيم وزارة الاقتصاد.

وبحث الحويج مع الوزير الكوري الجنوبي بمقر ديوان الوزارة «سُبل تعزيز التعاون، ورفع مستوى التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، وفتح آفاق تطوير العلاقات الثنائية في المجالات كافة بين البلدين».

أكد الوزير “أهمية تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة بين البلدين، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتسهيل حركة أصحاب الأعمال بين الجانبين، وتنشيط الشراكة الاستثمارية والعمل على حلحلة العراقيل التي تواجههما” بحسب ما جاء في البيان.

واستعرض اللقاء “إمكانية التعاون في مجال التدريب لتطوير أداء المؤسسات الاقتصادية في دولة ليبيا، وخاصة حوكمة الشركات والتجارة الإلكترونية وإدارة المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة”.

وأكد السفير الكوري (جانغ جيهاك) “رغبة بلاده في التعاون مع دولة ليبيا، وتقديم الدعم الفني والاستشاري في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتنمية”.

استراتيجية التنويع الاقتصادي

وفي سياق ,آخر منفصل، أكد الحويج، حرص الوزارة على تقديم جميع التسهيلات لنجاح خطة استراتيجية التنويع الاقتصادي، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة/ جاء ذلك خلال اجتماعه مع وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون الاقتصادية سعد احنيش، ورئيس الهيئة العامة للمعارض عصام العول، ومديري الإدارات المختصة بالوزارة، بحضور نائب مدير مؤسسة خبراء فرنسا فى ليبيا محمد الأسود، وذلك للنقاش حول تنويع مصادر الدخل، والتحسين من الاقتصاد الليبي.