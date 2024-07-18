تشهد ليبيا حراكاً سياسياً مكثفاً في محاولة لتشكيل حكومة جديدة تدير شؤون البلاد وتؤمن الانتقال السلمي نحو الانتخابات. تتوالى الاجتماعات بين أعضاء مجلسي النواب والدولة، بعد أن انعقد اللقاء الأول في تونس خلال فبراير الماضي، حيث اجتمع أكثر من 120 عضو من المجلسين لمناقشة الانسداد السياسي ووضع أسس لتشكيل حكومة جديدة. اليوم الخميس، يستكمل هذا الحوار في العاصمة المصرية القاهرة وسط توافد أكثر من 150 عضو من مجلسي النواب والدولة.

ليبيا .. الدبيبة يعرقل الاجتماعات في محاولة لاستمراره في السلطة

لم يكن الطريق إلى هذه الاجتماعات مفروشاً بالورود؛ فقد شهد اللقاء الأول في تونس العديد من العوائق التي وضعها رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة في محاولة لتعطيل الحوار بين المجلسين. أوردت تقارير صحفية أن الدبيبة استخدم نفوذه للضغط على السلطات التونسية لمنع الاجتماع، متذرعًا بعدم حصولهم على التراخيص اللازمة. هذه المحاولات لم تنجح في منع الأعضاء من الالتقاء والتوصل إلى محضر اتفاق يتضمن القضايا المتفق عليها وآلية تنفيذها، بجانب إصدار بيان سياسي يوضح موجبات عقد الاجتماع وما صاحبه من صعوبات.

استكمال الحوار في القاهرة: خطوات ليبيا نحو الاستقرار

اليوم في القاهرة، يستكمل أعضاء مجلسي النواب والدولة حوارهم من أجل وضع مسار تنفيذي للقوانين الانتخابية وتشكيل حكومة جديدة. يأمل المشاركون في أن تسهم هذه الاجتماعات في توحيد المؤسسات الليبية وتهيئة الظروف المناسبة لإنجاح الانتخابات القادمة. أكد سعيد محمد ونيس، عضو مجلس الدولة الاستشاري، أن هذا اللقاء يأتي لوضع مسار تمهيدي للقوانين الانتخابية وضمان توحيد المؤسسات.

الدبيبة والأجندات الخارجية: سياسة الفوضى المستمرة في ليبيا

يُتهم عبد الحميد الدبيبة بعرقلة أي تقارب بين المجلسين لضمان استمراره في السلطة، وهو ما يخدم أجندات خارجية تسعى لإبقاء ليبيا في حالة من الفوضى وعدم الاستقرار. تُشير التقارير إلى أن الدبيبة يستخدم وسائل مختلفة لتعطيل الاجتماعات بين أعضاء مجلسي النواب والدولة، ويعتمد على دعم خارجي لضمان بقاء حكومته التي توصف بحكومة “الفساد والتطبيع”.

نتائج الاجتماع في تونس واستمرار التحديات

رغم محاولات الدبيبة لعرقلة الاجتماع في تونس، تم التوصل إلى اتفاق يتضمن دعوة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للشروع في تنفيذ القوانين الانتخابية، وتحديد موعد لإجراء الانتخابات. كما تم الاتفاق على تشكيل حكومة وطنية جديدة تتولى إنجاز الاستحقاق الانتخابي، وفقًا لنصوص القوانين الانتخابية الصادرة عن مجلس النواب.

القاهرة: محطة جديدة في طريق طويل

يمثل اجتماع القاهرة اليوم محطة جديدة في طريق طويل لتحقيق الاستقرار السياسي في ليبيا. الأعضاء المجتمعون يأملون في تجاوز العقبات التي يضعها الدبيبة وتحقيق توافق يمكنهم من تشكيل حكومة واحدة تعيد الأمل للشعب الليبي في مستقبل أفضل. يواجه الدبيبة أسوأ موجات الاستياء الشعبي والسياسي، مع ارتفاع الأصوات التي تطالب بإسقاطه ووصف حكومته بحكومة “الفساد والتطبيع”، مما يجعل من الضروري التحرك بسرعة لتشكيل حكومة جديدة وتوسيع طاولة الحوار لتكون ممثلة لكل الليبيين.

إن ما تشهده ليبيا من اجتماعات في تونس والقاهرة هو تعبير عن إرادة سياسية قوية لتجاوز حالة الفوضى وتحقيق الاستقرار من خلال تشكيل حكومة جديدة تُشرف على الانتخابات وتوحد المؤسسات. ورغم العوائق التي يضعها الدبيبة، إلا أن العزم على تحقيق هذا الهدف يبدو واضحًا وجليًا لدى أعضاء مجلسي النواب والدولة، الذين يجتمعون اليوم في القاهرة ليستكملوا ما بدأوه في تونس، مؤكدين على أهمية الوحدة الوطنية واستقلالية القرار الليبي في مواجهة الأجندات الخارجية.