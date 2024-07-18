لقاء القاهرة لمجلسي النواب والدولة “يؤكد على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية”

أخبار ليبيا 24

ينعقد الآن في مصر الاجتماع الثاني الموسع لأعضاء كل من مجلس النواب والدولة وذلك للوصول إلى تشكيل حكومة موحدة تقود البلاد وتخرجها من حالة الجمود السياسي.

تشكيل حكومة موحدة

وبحسب تصريحات صحفية لـ بالقاسم قزيط عضو مجلس الدول قال فيها إن “اجتماع القاهرة بين أعضاء من مجلسي النواب والدولة، سيؤكد على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفق قوانين 6+6، مضيفاً أن الاجتماع يأتي استكمالاً للقاء تونس ويدعو في إطاره العام إلى فتح باب الترشيحات والتزكيات لحكومة جديدة”.

وبدأ أكثر من 50 عضوا من المجلس الأعلى للدولة وأكثر من 90 عضوا من مجلس النواب مشاورات مباشرة حول مشروع البيان الختامي للاجتماع وخارطة الطريق السياسية لتشكيل حكومة جديدة تشرف على الانتخابات.

وعقد أعضاء المجلسين جلسة تشاورية مغلقة استمرت من الساعة العاشرة صباح اليوم الخميس وحتى الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا، أعقبها اجتماع موسع بدأ عند الساعة الواحدة ظهرا وانطلق بكلمة للجنة المتابعة لاجتماع المجلسين ثم كلمات للأعضاء المشاركين قبل تلاوة البيان الختامي للاجتماع.

ومن المقرر أن يعقد المشاركون في الاجتماع مؤتمرا صحفيا عند الساعة الثالثة عصرا لعرض مخرجات الاجتماع الثاني لأعضاء المجلسين.

يأتي هذا الاجتماع بمنأى عن التوترات الأخيرة بين مجلس النواب والدولة عقب إقرار واعتماد الميزانية العامة للدولة من قبل مجلس النواب، إذ أن الترتيبات لهذه الاجتماعات بالقاهرة كان مخطط لها قبل اعتماد الميزانية.