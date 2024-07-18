كرموس لـ “أخبار ليبيا 24”: توافق كبير بين أعضاء مجلسي النواب والدولة في القاهرة

كرموس: تجاوز الخلافات بين الأعضاء سينتج موقف سياسي يخدم المرحلة القادمة

كرموس: لقاء القاهرة سيحدد آلية تشكيل حكومة جديدة وتنفيذ القوانين الانتخابية

كرموس: القوى الموجودة على الأرض سترحب بأي توافق مبني على الشفافية ومصلحة الوطن

كرموس: ترتيب لعقد لقاء بين رؤساء المجالس الثلاثة في المستقبل القريب

توافق كبير بين أعضاء مجلسي النواب والدولة في القاهرة

صرح عادل كرموس، عضو المجلس الأعلى للدولة، في تصريحات خاصة لإخبار ليبيا 24، عن توقعاته لاجتماع أعضاء مجلسي النواب والدولة في القاهرة. أوضح كرموس أن التوافق بين أعضاء المجلسين كبير جدًا، وأنه تم تجاوز كل الخلافات بين الأعضاء. وأكد أن هذا اللقاء سينتج عنه موقف سياسي جيد يخدم المرحلة القادمة.

وأضاف كرموس: “إذا توجت نتائج هذا اللقاء بلقاء الرؤساء وتم اعتماد ما توافق عليه الأعضاء، سترحب جميع الأطراف، وخصوصًا القوى الموجودة على الأرض، بأي توافق يبنى على الشفافية ومصلحة الوطن”. وأشار إلى أن لقاء القاهرة بين أعضاء مجلسي النواب والدولة سيطرح فيه عدة ملفات مهمة، أهمها الاتفاق على خارطة طريق للوصول إلى آلية لتشكيل حكومة جديدة، بالإضافة إلى تنفيذ القوانين الانتخابية المنجزة من قبل لجنة 6+6، وذلك بعد الاتفاق على آلية محددة لاختيار حكومة جديدة من أجل تهيئة البلاد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفق القوانين الانتخابية.

وفيما يتعلق بلقاء رؤساء المجالس الثلاثة: النواب، الدولة، والرئاسي، وهم عقيلة صالح، ومحمد تكالة، ومحمد المنفي، ذكر كرموس أنه كان من المفترض أن يلتقوا في القاهرة، ولكن اعتذار السيد محمد تكالة أدى إلى تأجيل اللقاء. وأضاف: “أعتقد أنه سيتم الترتيب لعقد لقاء آخر في المستقبل القريب