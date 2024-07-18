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خطر المجاعة يحدق بالسودانيين

قوات الدعم السريع تسيطر على المناطق الزراعية

18 يوليو، 2024 12:17 م
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أخبار ليبيا 24

مع استمرار الحرب في السودان وتوسع المناطق المسيطر عليها من قِبل قوات الدعم السريع، حذر المرصد السناري لحقوق الإنسان، من حدوث كارثة المجاعة قريبة بعد خروج نحو 3.3 ملايين فدان من دائرة الإنتاج الزراعي ووقوعها بيد الدعم السريع.

أوضاع إنساية صعبة يعيشها السودانيين

ودعا المرصد في تقرير أصدره أمس الأربعاء طرفي الحرب (الجيش السوداني وقوات الدعم السريع) إلى تدارك الأمر في أسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أن سيطرة الدعم السريع على الولاية تزامنت مع مواقيت الزراعة والعمليات التحضيرية.

وأوضح التقرير أن ولاية سنار تعتبر من أهم المناطق الزراعية في السودان،إذ يعتمد أكثر من 85% من سكانها على الزراعة، كمصدر دخل مالي وغذائي أساسي، ومع اجتياح وسيطرة قوات الدعم السريع على سنجة ومحليات الدالي والمزموم وأبو حجار والدندر، التي تعتبر من أكبر المناطق الزراعية بالولاية، أصبح خطر المجاعة أكبر من أي وقت مضى.

وأوضح المركز الحقوقي أن إنتاج الذرة الغذاء الرئيسي للسودانيين يقدر في ولاية سنار بنحو 13 مليون جوال، إضافة إلى محاصيل نقدية أخرى مثل السمسم والفول السوداني وزهرة الشمس.

ووفقاً للتقرير، فإن قوات الدعم السريع عند دخولها لهذه المناطق، فإنها تعمل على نهب وسرقة كافة المعدات التشغيلية من جرارات والوقود وأسمدة،  إذ تشير الأرقام إلى نهب أكثر من 370 جرار زراعي ومئات براميل الوقود المخصص للزراعة.

 وقال المبعوث الأميركي الخاص للسودان (توم بيرييلو) إن السودان يواجه أزمة إنسانية ملحة بسبب النزوح، داعيا طرفي النزاع إلى الاتفاق على وقف إطلاق النار ووقف المزيد من الفظائع.

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18 يوليو، 2024 12:17 م
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