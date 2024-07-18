جهاز الإمداد الطبي يبحث سبل توفير الأدوية لمرضى الأورام

أخبار ليبيا 24

بحث حاتم العريبي مدير عام جهاز الإمداد الطبي والخدمات الطبية والعلاجية، سبل توفير أدوية الأورام وأدوية علاج مرض السكري وأدوية أمراض التصلب اللويحي وغيرها من الأدوية التخصصية؛ مع الشركات المتخصصة

رفع المعاناة عن المرضى بتوفير الأدوية

جاء ذلك خلال اجتماعه الموسع مع ممثلي الشركة الدولية المتخصصة في توريد أدوية الأورام، وأدوية علاج مرض السكّري، وأدوية أمراض التصلب اللويحي وغيرها من الأدوية التخصصية والعامة، رفقة اللجنة الفنية بالجهاز، ومع الممثلة فى التوزيع الحصري لعدة شركات عالمية مصنّعة للأدوية؛ منها شركة (Merck Serono) الألمانية، وشركة (Amgen) الأمريكية، وشركة (Astrazeneca) الإنجليزية، وشركة (Janssen cilag) الهولندية، وشركة (Biotest AG) الألمانية، وشركة (Eli lilly) الأمريكية، وشركة (Stada AG) الألمانية.

وبحسب بيان الحكومة الليبية بحث الاجتماع، إمكانية توفير كل ما يحتاجه المرضى من هذه الأدوية، وسرعة توريدها لتغطي كافة احتياجاتهم، بالإضافة إلى إمكانية توفير التحاليل المجانية لبعض الحالات المرَضية التي تتطلب متابعة دقيقة، وبحث سبل إنشاء وحدة علاج طبيعي لمرضى التصلب اللويحى داخل إحدى المستشفيات .

ويأتى هذا الاجتماع، وفقاً للخطة الموضوعة من مدير عام الجهاز، المتضمنة توفير كل متطلبات المرضى وضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية لهم، في الوقت الذي يعاني فيه مرضى الأورام على وجه الخصوص من تحديات كبيرة، في الحصول على الأدوية المدعومة من الدولة لاسيما مع ارتفاع أسعار هذه الأدوية .

توطين العلاج بالداخل

وفي وقت سابق، مع ممثلي الشركات المتخصصة في المجال الطبي توطين العلاج بالداخل، ضم الاجتماع شركات الفا الطبية الوكيل الرسمي لعدة شركات عالمية منها (Roche diovascular الألمانية) و (Cochlear الهولندية) و الشركات الأمريكية(Baxtar ) و (Abbott cardiovascular) و (Medtronic ).