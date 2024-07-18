«تكتُل إحياء ليبيا» يرحب بالبيان الختامي لمجلسي النواب والدولة

رحبَ «تكتُل إحياء ليبيا» بالبيان الختامي لمباحثات أعضاء مجلسي النواب والدولة في القاهرة، وما سبقهُ من اجتماعاتٍ عقدت في تونس ومصراتة.

ودعا «تكتُل إحياء ليبيا» بعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدّولي إلى الترحيب بهذا البيان، ودعمه؛ احترامًا للحلول الليبية التوافقية، وخروجًا من حالك الانسداد السياسي الذي وصفهُ التكتل بالخانق، وما نتج عنه من مفاسد ومظالم وإفقار للمواطن الليبي بحسبِ تعبير البيان.

وثمّن «تكتُل إحياء ليبيا» جميع المشاركين في الاجتماع، معربًا عن آماله في أن يكون اللّقاء الوطني النّاجح بارقة أمل لإخراج ليبيا من الوضع البائس، إلى أمان المصالحة والوحدة والسّيادة الوطنيّة، بحسبِ ما جاء في بيان «تكتُل إحياء ليبيا»

وكان البيان الختامي للاجتماع الموسع الثاني لأعضاء مجّلسي النواب والدولة في القاهرة، قد أكدَ على أهمية بناء التوافق الوطني عبر الحوار المباشر؛ لإنهاء الازمة السياسية والوصول الى الانتخابات.

وشدّد البيان على حرص المجلسين للوصول إلى عملية سياسية يمتلكها الليبيون وتيسرها البعثة الأممية لتجاوز حالة التعثر التي تمر بها العملية السياسية.

واتفقَ أعضاء مجلسي النواب والدولة على ضرورة التمسك بضرورة إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وفق القوانين المتوافق عليها والصادرة عن مجلس النواب، مع العمل على استمرار توسعة دائرة التوافق، بالغضافة إلى تقديم مقترح خارطة الطريق من قبل أعضاء المجلسين باعتباره المسار الاساسي لاستكمال باقي الاستحقاقات الضرورية للوصول الى الانتخابات