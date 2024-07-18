المنتصر: تشكيل حكومة جديدة هو الحل لاستقرار ليبيا وأمنها

أخبار ليبيا 24 – نادر الشريف. تحدث السياسي ومرشح رئاسة الحكومة الموحدة الجديدة، محمد عبداللطيف المنتصر، عن أبرز التحديات والآمال المتعلقة بتشكيل حكومة جديدة في ليبيا.

وأكد المنتصر في حديثه مع وكالة أخبار ليبيا 24 أن “مجلس النواب الليبي لم يفتح بعد باب الترشح لتشكيل الحكومة الجديدة”، متوقعاً أن “يتم هذا الإجراء قريباً”. وأشار إلى أن “الأغلبية في مجلس الدولة تدعم إيجاد حكومة جديدة لتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات، رغم العقبات التي تواجههم بسبب رئاسة مجلس الدولة، بالإضافة إلى أن هناك رغبة قوية كذلك لدى معظم أعضاء مجلس النواب في ذلك”.

وفيما يتعلق بالدعم الدولي، قال المنتصر: “أعتقد أن المجتمع الدولي مقتنع الآن أكثر من أي وقت مضى بضرورة إيجاد حكومة واحدة تقود البلاد إلى الاستقرار، توحيد المؤسسات، وإجراء الإصلاحات الاقتصادية اللازمة”. وأشار إلى أن “الانقسام السياسي الحالي ووجود حكومتين أثر سلباً على الوضع الأمني في البلاد”، مؤكداً أن “وجود حكومة جديدة واحدة يمكنها وضع خطط استراتيجية للسيطرة على الحدود ومنع تدفق المرتزقة والأسلحة”.

كما أوضح أن “من أولويات حكومته تحسين الوضع الأمني، إجراء إصلاحات اقتصادية، تشجيع القطاع الخاص والمستثمرين، وإنجاح المصالحة الوطنية لتهيئة الظروف لنجاح العملية الانتخابية”. وأضاف أن “الحكومة الموحدة الجديدة ستعمل على تعزيز العلاقات مع دول الجوار والعالم لضمان استقرار ليبيا والمساهمة في استقرار المنطقة بأكملها”.

**بدء الاجتماع الموسع الثاني بالقاهرة**

وفي سياق آخر، انطلق اليوم الخميس الموافق 18 يوليو 2024، الاجتماع الموسع الثاني لأعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في العاصمة المصرية، القاهرة.

**الاجتماع يناقش خارطة الطريق الجديدة**

يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود اللجنة التنسيقية المشتركة بين المجلسين بهدف مناقشة وتحديد الآليات والتوافقات حول خارطة الطريق الجديدة للوصول إلى الانتخابات وتشكيل حكومة جديدة، بالإضافة إلى وضع أطر زمنية محددة لتنفيذ القوانين الانتخابية التي أعدتها لجنة 6+6.

**مؤتمر صحفي لإعلان النتائج والتوصيات**

وأعلنت اللجنة أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي في الساعة الثالثة مساءً في فندق سانت ريجيس بالقاهرة، حيث سيتم تقديم النتائج والتوصيات النهائية للاجتماع.

**تعزيز الشفافية والتعاون للمستقبل**

ويعكس هذا الاجتماع الهام حرص المؤسسات التشريعية الليبية على تعزيز الشفافية والتعاون والتقدم نحو مستقبل مستقر ومزدهر للبلاد.