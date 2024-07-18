المغرب… توقعات بنمو الاقتصاد بـ3‎%‎ مدفوعًا بزيادة الاستثمارات

توقعتْ المندوبية السامية للتخطيط، أن يُحقق نمو اقتصاد البلاد ارتفاعًا قدّره 3 في المئة خلال العام الحالي.

كما أشارت توقعات المندوبية السامية للتخطيط، إلى إمكانية أن ينتعش نمو الاقتصاد بـ3.7 في المئة خلال العام 2025؛ مدفوعًا بزيادة الاستثمارات العامة وتراجع التضخم، وفقَ توقعات المندوبية السامية للتخطيط.

كما تضمنت توقعات المندوبية انخفاض معدل التضخم العام من مستوى 6.4% كان قد سجله العام الماضي، إلى مستوى 1.8% خلال العام 2024.

وفي الأثناء… تمكنَ المغرب من جذب استثمارات في قطاع الفنادق وصلت إلى 4 مليارات درهم مغربي، أي ما يُعادل 409 ملايين دولار، وذلك خلال النصف الأول من العام 2024.

ووفقًا لبيانات وزارة السياحة في المغرب، نما القطاع بنسبة 7 بالمئة على أساس سنوي مقارنةً بمعطيات العام الماضي، إذ يُشغل القطاع 2.5 مليون مغربي، كما يوفر 10.5 مليار دولار من العملة الصعبة خلال العام الماضي.

وبشكلٍ عام… افتتحتْ المملكة المغربية في العام 2023 أكثر من 130 وحدة فندقية جديدة، باستثمارات وصلت على 8 مليارات درهم مغربي.

إلى ذلك… كشفت الحكومة المغربية، عن تحقيق الاستثمارات المغربية في الخارج نموًا بنسبة 30 في المئة وهو أعلى مستوىً في غضون ثلاثة أعوام.

وتمكنت المملكة المغربية من جذب استثمارات أجنبية تفُوق قيمتها المليار دولار، لكن هذا المستوى يعدّ منخفضًا بأكثر من النصف مسجلاً أدنى مستوى له من العام 2020.

وبحسبِ مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) حقق المغرب أعلى رقم في الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما يناهز 4 مليارات دولار، وذلك خلال العام 2018.